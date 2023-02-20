Юрий Бородавко: «Пока в плане стоит, что Большунов и Непряева будут выступать во всех гонках на «Чемпионских высотах»

Тренер российских лыжников заявил, что и пока планируют бежать всю программу соревнований «Чемпионские высоты».

«Будем планировать, смотреть по их (Непряевой и Большунова) состоянию, пока в плане стоит, что будут выступать во всех гонках, ну или почти во всех», – сказал Бородавко.

Также тренер сообщил, что Юлия Ступак, которая пропустила практически все соревнования в текущем сезоне, выступит на турнире.

« приехала, как раз на стартах и увидим, в какой она форме. Пока неизвестно, в каких гонках будет участвовать, будем смотреть уже по ходу дела, но в первой гонке – спринте – точно будет стартовать», – отметил Бородавко.

Соревнования «Чемпионские высоты» пройдут в Малиновке (Архангельская область) с 23 февраля по 5 марта.

Расписание трансляций Всероссийских соревнований по лыжам «Чемпионские высоты»