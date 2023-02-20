Вяльбе о турнире «Чемпионские высоты»: «Члены сборной России будут бежать всю программу. Мы увидим в Малиновке всех сильнейших»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о подготовке спортсменов к соревнованиям «Чемпионские высоты», которые пройдут с 23 февраля по 5 марта в Малиновке.

«У нас есть квоты, по 10 спортсменов у мужчин и женщин. В Малиновку они отбирались практически так же, как на чемпионат мира. У нас нет в России легких трасс, мы стараемся если делать, то на международном уровне.

Кто‑то будет бежать только свою программу. Есть универсалы, как тот же Денис Спицов, который бегает спринт, но больше тяготеет к дистанционным гонкам.

Мне кажется, все будет зависеть от готовности спортсмена, но члены сборной команды будут бежать всю программу, это абсолютно точно. У нас там призовые хорошие, они будут бороться и за деньги в том числе», – заявила Вяльбе.

«Подготовительный план команды мы обсуждали еще с весны, на заключительном этапе подготовки в Сочи я, к сожалению, не была. Все в одном месте тренировалась, кто‑то раньше заехал, кто‑то позже. Я имею в виду конкретно по сборной команде.

Мы увидим в Малиновке всех сильнейших, несмотря на то, что у нас Денис Спицов и Александр Большунов заболели, уехав из Сочи раньше. Ребята готовятся и будут принимать участие, Саша уже в Малиновке», – отметила глава ФЛГР.

Расписание трансляций Всероссийских соревнований по лыжам «Чемпионские высоты»