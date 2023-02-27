Йоханнес Клэбо: «Слышал, что Большунов титул чемпиона мира защитил… Ну что же. Пусть говорят, что хотят»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Александр Большунов Лыжи

Йоханнес Клэбо отреагировал на слова Александра Большунова о защите титула чемпиона мира. 

24 февраля Большунов одержал победу в скиатлоне на Всероссийских соревнованиях «Чемпионские высоты» в Малиновке. После гонки он заявил, что «защитил свой титул, который выиграл на ЧМ-2021 в Оберстдорфе».

«Слышал, что Большунов титул чемпиона мира защитил… Ну что же. Пусть говорят, что хотят. Это вообще не мое дело. Мы здесь [на ЧМ в Планице], чтобы соревноваться», — сказал Клэбо в интервью Dagbladet. 

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10 комментариев

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Mira_shock
Ответ Наталья Куничкина
Да уж всяко лучше звучит, чем "лыжник, проигравший на 30 км дистанции 9 минут чемпиону".
Нет, не лучше.
"Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик – кто падал и вставал"
+3
0
+3
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бизе
Читает и правда глаза режет . Занял второе место на чемпионате Норвегии.
0
-5
-5
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Грюденфельдер
Ответ Наталья Куничкина
Вот это у Клэбо полыхнуло, что он ни на ЧМ в 2021-м, ни на ОИ, ни даже в отсутствие Большунова на ЧМ 2023-го не смог скиатлон выиграть! Просто фу таким быть! Так-то надо принимать свой проигрыш достойно, а не подкалывать через прессу принципиального соперника, которого вообще не допустили до соревнований.
У Клебо уже 2 золотые медали ЧМ и 1 серебряная. Полыхает в другом месте где комментарии все менее адекватны.
+6
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+3
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Володя Иванов
Ответ Наталья Куничкина
Вот это у Клэбо полыхнуло, что он ни на ЧМ в 2021-м, ни на ОИ, ни даже в отсутствие Большунова на ЧМ 2023-го не смог скиатлон выиграть! Просто фу таким быть! Так-то надо принимать свой проигрыш достойно, а не подкалывать через прессу принципиального соперника, которого вообще не допустили до соревнований.
Эти влажные мечты оставьте при себе, про то, что кто то что то не выиграл, это спорт, а вот "подкалывают" всех лыжников большунов и вяльбе рассказывая что чм сейчас липовый, а по факту блабла
+3
-3
0
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Наталья Куничкина
Ответ Голос Губерниева
Чемпион Малиновки! Звучит-то как!
Да уж всяко лучше звучит, чем "лыжник, проигравший на 30 км дистанции 9 минут чемпиону".
+4
-7
-3
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Наталья Куничкина
Вот это у Клэбо полыхнуло, что он ни на ЧМ в 2021-м, ни на ОИ, ни даже в отсутствие Большунова на ЧМ 2023-го не смог скиатлон выиграть! Просто фу таким быть! Так-то надо принимать свой проигрыш достойно, а не подкалывать через прессу принципиального соперника, которого вообще не допустили до соревнований.
+6
-11
-5
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Великий Алонсо
Там Клэбо наверное угарает над колхозником Большуновым 😂
+9
-11
-2
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Голос Губерниева
Чемпион Малиновки! Звучит-то как!
+19
-8
+11
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Velirpa
вообще никто не понимает бред Большунова.)
+14
-4
+10
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Viktor Derkach
Представляю как угарают иностранные коллеги по ремеслу читая о таких заявлениях от Большунова. После этого у некоторых действительно могут появиться мысли, что может лучше ему и правда больше не возвращаться на мировую арену)).
+11
-7
+4
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