Йоханнес Клэбо: «Слышал, что Большунов титул чемпиона мира защитил… Ну что же. Пусть говорят, что хотят»

отреагировал на слова о защите титула чемпиона мира.

24 февраля Большунов одержал победу в скиатлоне на Всероссийских соревнованиях «Чемпионские высоты» в Малиновке. После гонки он заявил, что «защитил свой титул, который выиграл на ЧМ-2021 в Оберстдорфе».

«Слышал, что Большунов титул чемпиона мира защитил… Ну что же. Пусть говорят, что хотят. Это вообще не мое дело. Мы здесь [на ЧМ в Планице], чтобы соревноваться», — сказал Клэбо в интервью Dagbladet.