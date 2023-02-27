Йоханнес Клэбо: «Слышал, что Большунов титул чемпиона мира защитил… Ну что же. Пусть говорят, что хотят»
Йоханнес Клэбо отреагировал на слова Александра Большунова о защите титула чемпиона мира.
24 февраля Большунов одержал победу в скиатлоне на Всероссийских соревнованиях «Чемпионские высоты» в Малиновке. После гонки он заявил, что «защитил свой титул, который выиграл на ЧМ-2021 в Оберстдорфе».
«Слышал, что Большунов титул чемпиона мира защитил… Ну что же. Пусть говорят, что хотят. Это вообще не мое дело. Мы здесь [на ЧМ в Планице], чтобы соревноваться», — сказал Клэбо в интервью Dagbladet.
"Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик – кто падал и вставал"