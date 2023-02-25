«Это не достижение, а ерунда на постном масле». Васильев об успехах норвежских лыжников

Дмитрий Васильев объяснил, почему считает ерундой успехи норвежских лыжников.

Накануне норвежец Йоханнес Клэбо взял серебро в скиатлоне на чемпионате мира в Планице. По количеству медалей ЧМ он обошел россиянина Александра Большунова (9 против 8).

«Предлагаю все медали отдать норвежцам, чтобы не тратить деньги на организацию мероприятий. Норвежцы всегда самые больные люди на планете, но при этом самые успешные по медалям.

Теперь и Клэбо рекорд побил. Конечно, если отстранить все страны и фаворитов, то все рекорды будут у норвежцев.

Можно только иронически относиться к этим рекордам, это не достижение, а ерунда на постном масле», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.