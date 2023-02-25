«Это не достижение, а ерунда на постном масле». Васильев об успехах норвежских лыжников

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Дмитрий Васильев Йоханнес Клэбо Александр Большунов Биатлон

Дмитрий Васильев объяснил, почему считает ерундой успехи норвежских лыжников.

Накануне норвежец Йоханнес Клэбо взял серебро в скиатлоне на чемпионате мира в Планице. По количеству медалей ЧМ он обошел россиянина Александра Большунова (9 против 8).

«Предлагаю все медали отдать норвежцам, чтобы не тратить деньги на организацию мероприятий. Норвежцы всегда самые больные люди на планете, но при этом самые успешные по медалям.

Теперь и Клэбо рекорд побил. Конечно, если отстранить все страны и фаворитов, то все рекорды будут у норвежцев.

Можно только иронически относиться к этим рекордам, это не достижение, а ерунда на постном масле», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Конь Пальто
Васильев и Большунов живут в своей реальности. Оба отстояли медали в своих местах.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PerfectSvendsen
Норвежцы не поймут этой метафоры. Они не знают, что такое «постное масло»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
irina1980
Норвежцы,наверное,сами понимют,что без России нет полноценных соревнований,даже те,кто здесь обливает грязью Васильева, тоже это понимают,но ни за что не подтвердят правду.Эти же спортсмены соревновались всегда, побеждали норвежцы с россиянами по очереди, иногда фины и итальянцы давали о себе знать.А сейчас остались те же, россиян убрали,с кем теперь норвежцам соревноваться в полную силу? Только самим с собой. Новеньких лидеров не прибавляется ни в одной стране.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярик01
Ответ petr
Это уже патология
Это отсутствие импортных лекарств ... Нужно, чтобы в Питер прислали норвежцы Васильеву свои )
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
Надеюсь норвежцы и дальше будут побеждать. Очень радуюсь интервью Васильева))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
Васильев главное другое, они вас мочат постоянно)) А как уже второе дело к тому же допинг и ваши жрали.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fewral
Тяв-тяв-тяв
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
expertmer2020
Чтобы народу вбить в голову какой-то стереотип - нужно это постоянно повторять в СМИ.

Стереотип - Все норвежцы астматики - работает.

Стандартный приём манипуляции сознанием.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Татьяна Бурова
Васильева в чём не упрекнёшь, то по отношению к норвежцам он со своей линии "больных" не сворачивает.
Ну доминируют норвежцы, а было и наши доминировали. Ну нет нас там, поэтому без разницы кто и что выигрывает
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yan D
Мы будем ныть и стонать как Васильев, среди норвежских побед на ЧМ!💪💪💪
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
petr
Это уже патология
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Глеб Вихрев
Видимо ему в свое время норги отменно надрали зад -до сих пор чешеться
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валентина Николаевна
Вася и по лыжам спец
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий