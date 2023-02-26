Большунов о поражении Клэбо в скиатлоне: «Значит, Йоханнес не выполнит норматив в шесть золотых медалей на ЧМ. Это уже до свидания!»
Александр Большунов фразой «до свидания» прокомментировал результат Йоханнеса Клэбо на ЧМ.
Норвежец завоевал золотую медаль в спринте и серебряную – в скиатлоне.
«Вот честно, чемпионат мира не смотрю. Позавчера Юрию Викторовичу (Бородавко) позвонил какой‑то журналист по чемпионату мира, по скиатлону. А мне вообще не интересно, кто и как там пробежал. Мне не интересно. У нас тут (в Малиновке – Sports.ru) проходит чемпионат мира, это главное. Но слышу краем уха, как Юрий Викторович говорит.
А потом утром смотрю, что, оказывается, Крюгер выиграл, а не Клэбо. Значит, Йоханнес уже не выполнит норматив в шесть золотых медалей на ЧМ. Это уже до свидания!» – сказал трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам.
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