Большунов о поражении Клэбо в скиатлоне: «Значит, Йоханнес не выполнит норматив в шесть золотых медалей на ЧМ. Это уже до свидания!»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Симен Хегстад Крюгер Александр Большунов Лыжи

Александр Большунов фразой «до свидания» прокомментировал результат Йоханнеса Клэбо на ЧМ.

Норвежец завоевал золотую медаль в спринте и серебряную – в скиатлоне.

«Вот честно, чемпионат мира не смотрю. Позавчера Юрию Викторовичу (Бородавко) позвонил какой‑то журналист по чемпионату мира, по скиатлону. А мне вообще не интересно, кто и как там пробежал. Мне не интересно. У нас тут (в Малиновке – Sports.ru) проходит чемпионат мира, это главное. Но слышу краем уха, как Юрий Викторович говорит.

А потом утром смотрю, что, оказывается, Крюгер выиграл, а не Клэбо. Значит, Йоханнес уже не выполнит норматив в шесть золотых медалей на ЧМ. Это уже до свидания!» – сказал трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам.

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20 комментариев

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Alesha_451
Едрить позорище. Долгое время от него ничего не было слышно и казалось, что хоть что-то в голове плескается. Хах, показалось
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Alexander2022
Что он несет
0
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ivan 07
Шизофрения ?
+1
0
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Data Architector
Врачи уже махнули на него рукой...
+2
0
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Евгений Соболев
У Вяльбе агония.. У Большунова "нервный тик"....несёт ахинею..
+2
0
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Глеб Вихрев
А , кто ему этот норматив устанавливал-ты и Бородавко очевидно.
+4
0
+4
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Eduard Rastryopin
Ответ ЭЮЯ
Горит-то не у него, а у вас - под новостями с его словами.
Почему у меня должно гореть от того,что несет полный бред другой человек - даже не мой родственник?
+8
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+6
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СТАТИСТИКА 100
“Жоооопа горит”
+8
0
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BebeN
сказал человек, у которого одна медаль ЧМ - его максимум :))
+8
0
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Dym86
Завидует.
+2
0
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ЭЮЯ
Ответ Eduard Rastryopin
Боже,как же у него горит.Просто промолчать не мог?
Горит-то не у него, а у вас - под новостями с его словами.
+4
-8
-4
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Pikachu Pikachu
Все-таки не зря он плясал на путинге - его это
+13
0
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papadok
Все-таки, сдохшая соседская корова всегда радует сердце. А кстати, Клэбо говорил о намерении выиграть 6 золотых? Спрашивали у Бородавко, Панжинского, а его собственное мнение кого-то интересовало?
+10
0
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Emma Nevskaia
что дальше? участие в передачах соловьева ?
+6
-1
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Валентина Николаевна
🤡🤡🤡
+8
0
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Eduard Rastryopin
Боже,как же у него горит.Просто промолчать не мог?
+19
-4
+15
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Верю-не верю
Меня давно уже мучает один вопрос - почему большуновский батя сказал, что им в деревне все завидуют. Это же, а это надо понимать, сказал не городской житель по поводу своих соседей, а человек из деревни, где все друг-друга знают и активно общаются. Получается у их семьи конфликт со всей деревней. Не может такого быть, что вся деревня не права, а их семья Д’Артаньяны😄
+7
0
+7
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Remy Cabella
Гвардеец даже мерзотнее, чем все предполагали
+21
-4
+17
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Назар Игорь
До свидания ( скорее "прощай"), это о ближащих 3-4 ОИ для российского спорта, и для Саши в том числе.
+1
-3
-2
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imaxim
Похоже на аутотренинг в стиле «я самая обаятельная и привлекательная»
+20
-4
+16
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