Большунов о поражении Клэбо в скиатлоне: «Значит, Йоханнес не выполнит норматив в шесть золотых медалей на ЧМ. Это уже до свидания!»

фразой «до свидания» прокомментировал результат на ЧМ.

Норвежец завоевал золотую медаль в спринте и серебряную – в скиатлоне.

«Вот честно, чемпионат мира не смотрю. Позавчера Юрию Викторовичу ( ) позвонил какой‑то журналист по чемпионату мира, по скиатлону. А мне вообще не интересно, кто и как там пробежал. Мне не интересно. У нас тут (в Малиновке – Sports.ru) проходит чемпионат мира, это главное. Но слышу краем уха, как Юрий Викторович говорит.

А потом утром смотрю, что, оказывается, выиграл, а не Клэбо. Значит, Йоханнес уже не выполнит норматив в шесть золотых медалей на ЧМ. Это уже до свидания!» – сказал трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам.