Тренер сборной Германии призвал сократить квоты на Кубке мира: «Тогда это не будет похоже на чемпионат Норвегии. Наш спорт становится скучным»

Тренер сборной Германии по лыжным гонкам Петер Шликенридер призвал сократить квоты стран на Кубке мира из-за доминирования Норвегии.

Максимальная квота составляет по 6 человек у мужчин и женщин, на домашних этапах страны получают дополнительные национальные квоты – еще по 5 человек. Российские лыжники сейчас отстранены от международных стартов.

«Наш вид спорта становится скучным. Решение можно найти, допуская к стартам по четверо лучших из каждой страны. Как и на чемпионате мира. Тогда это не будет похоже на чемпионат Норвегии.

Также соревнования станут проще для понимания. А то сначала у Норвегии 8 человек на старте, потом 10, затем 12. Большинству людей это непонятно.

Становится скучно – это будут почти национальные соревнования Норвегии. Еще это увеличивает затраты на спорт. Если уменьшим число квот, расходы станут меньше, а развлекательная ценность продукта повысится.

Что скажут норвежские тренеры и спортсмены, прочитав это? Скажут, что я глупый человек и что нам стоит больше тренироваться и стремиться к тем же квотам, что и у Норвегии, ха-ха», – сказал Шликенридер.

Норвежские лыжники заняли 9 мест в топ-10 коньковой гонки на этапе Кубка мира в Лиллехаммере