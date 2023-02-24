Клэбо об отсутствии российских лыжников на ЧМ: «Этот вопрос задают уже год, немного надоело отвечать. Ситуация, из-за которой их здесь нет, когда-нибудь изменится»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) сборная Норвегии Пол Гульберг Йоханнес Клэбо Лыжи

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо поделился мнением об отсутствии российских лыжников на чемпионате мира в словенской Планице.

«Этот вопрос задают уже целый год. Немного надоело на него отвечать. Ситуация, из-за которой российских спортсменов здесь нет, когда-нибудь изменится.

На чемпионате я сосредоточен на своих выступлениях. Уже завтра (24 февраля) мне бежать следующую гонку, а надо еще успеть насладится сегодняшним днем. Я сфокусирован на своих заботах», – сказал Клэбо на пресс-конференции после победного спринта на ЧМ.

«Начиная с прошлого февраля я несколько раз высказывался по этому поводу. Я не хочу повторяться. Положение дел не изменилось.

Я поменял свое внимание к вопросу в том смысле, что меня интересуют сейчас чисто спортивные дела», – добавил норвежец Пол Гульберг.

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2 комментария

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justbored
Уже и у Клэбо combat/compassion fatigue, удалился в сладкий эскапизм ))
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irina1980
Нарочно провоцируют Клэбо,хотят от него услышать негатив в адрес российских лыжников. Но Клэбо и Гульберг ответили разумно,зачем задавать один и тот же вопрос,если от их мнения ничего не изменится? Да и привыкать уже все стали,наши лыжники не исключение.Человек ко всему привыкает.
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+7
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