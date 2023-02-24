Клэбо об отсутствии российских лыжников на ЧМ: «Этот вопрос задают уже год, немного надоело отвечать. Ситуация, из-за которой их здесь нет, когда-нибудь изменится»

Пятикратный олимпийский чемпион поделился мнением об отсутствии российских лыжников на чемпионате мира в словенской Планице.

«Этот вопрос задают уже целый год. Немного надоело на него отвечать. Ситуация, из-за которой российских спортсменов здесь нет, когда-нибудь изменится.

На чемпионате я сосредоточен на своих выступлениях. Уже завтра (24 февраля) мне бежать следующую гонку, а надо еще успеть насладится сегодняшним днем. Я сфокусирован на своих заботах», – сказал Клэбо на пресс-конференции после победного спринта на ЧМ.

«Начиная с прошлого февраля я несколько раз высказывался по этому поводу. Я не хочу повторяться. Положение дел не изменилось.

Я поменял свое внимание к вопросу в том смысле, что меня интересуют сейчас чисто спортивные дела», – добавил норвежец .

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