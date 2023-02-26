Ступак о паузе в выступлениях: «Была версия, что я уехала менять гражданство в Италию. Это самое смешное»

Лыжница Юлия Ступак назвала смешными слухи о смене спортивного гражданства.

В этом сезоне олимпийская чемпионка в эстафете взяла паузу в выступлениях. Она вернулась к соревнованиям на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке.

– Как вы поддерживали форму в эту паузу?

– Я тренировалась постольку-поскольку. Если я хотела выйти на два-три часа на лыжи, я выходила. Если я хотела на десять минут, выходила на десять. И, в принципе, я делала только то, что я хотела. Я получала удовольствие от жизни, я получала удовольствие от общения с семьей, друзьями, близкими, с моими любимыми людьми. Я просто каждый день получала огромное удовольствие!

Тот человек, который убегал, можно сказать, из Вершины Теи, и тот человек, который приехал сейчас сюда... У меня в скиатлоне 14-е место, и я рада капец! Я кайфанула от гонки, я получила истинное удовольствие от того, что мы просто едем этой толпой, и все кричат «Юля! Юля! Юля!». Я понимала, что по мне соскучились, меня все ждали, и это важно для меня.

– Неужели вы сбегали от сумасшедших нагрузок Юрия Викторовича ( )?

– Было несколько версий – что я ушла в декрет, что Юрий Викторович меня перегрузил и у меня начались некоторые проблемы по здоровью, что я уехала менять гражданство в Италию. Последнее, конечно, самое смешное. Но это ладно. Ни одно из предположений не является правдой, скажу вот так.

Юрий Викторович меня не перегрузил, не надломил, как многие говорят. Дело вообще не в нем, даже не близко. Когда я ему сказала о своем решении, он меня полностью поддержал. Чисто по-человечески он меня понял, не стал говорить: «Юля, ты что, зачем? Ты же столько упустишь». Нет, он сказал: «Юль, все правильно».

– Была еще версия о завершении карьеры.

– А, да. Это было глупое предположение. Завершение карьеры... Ох, это очень рано! Я это прекрасно понимаю. Наверное, в сложные моменты, когда у меня было пиковое состояние, негативное такое, в декабре, может, тогда и проскальзывали такие мысли.

Но я хочу сказать, что это нормально думать о подобных вещах, когда у тебя много медалей, когда у тебя есть семья, с которой ты тоже хочешь побыть. Но это были мимолетные мысли. Я думала – окей, сейчас я закончу, но что дальше? Откуда я буду черпать эту энергию, удовольствие? – сказала Ступак.

«Она не должна тренироваться на трассах Кубка мира, не имея допуска к соревнованиям». Юлия Ступак на сборе в Тоблахе – в FIS недовольны