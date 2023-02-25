Юрий Бородавко: «Истомина и Кулешова навязали борьбу Непряевой. Свежевыпавший снег немного мешал бежать, но Наталья смогла оторваться на финише»
Юрий Бородавко подвел итоги женского скиатлона на турнире «Чемпионские высоты».
Наталья Непряева одержала победу, Мария Истомина стала второй, Анастасия Кулешова – третьей. Вероника Степанова финишировала 11-й, Юлия Ступак – 14-й.
– Сегодня девушки продемонстрировали высокий уровень конкуренции, Истомина и Кулешова навязали борьбу Непряевой. Свежевыпавший снег немного мешал бежать, но Наталья смогла оторваться на финише, так как является более сильным спринтером.
– Почему Степанова и Ступак сегодня вне топ‑10?
– Трудно сказать, у Вероники сразу что‑то не заладилось. Юля начала неплохо, но, когда включились более серьезные скорости, немного повалилась. В любом случае для нее это первые соревнования за последние полгода, это неплохой результат, – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам.
«Гонка далась Непряевой не так легко, она пыталась сделать небольшой отрыв на классической части, но не получилось. Потом дернулась в первый подъем, пыталась оторваться от соперников так же, как это делает Большунов. Наталья увидела, что не может оторваться, и довела разборку до финишной прямой, где являлась фаворитом», – добавил Бородавко.
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