Юрий Бородавко: «Истомина и Кулешова навязали борьбу Непряевой. Свежевыпавший снег немного мешал бежать, но Наталья смогла оторваться на финише»

подвел итоги женского скиатлона на турнире «Чемпионские высоты».

Наталья Непряева одержала победу, стала второй, – третьей. финишировала 11-й, – 14-й.

– Сегодня девушки продемонстрировали высокий уровень конкуренции, Истомина и Кулешова навязали борьбу Непряевой. Свежевыпавший снег немного мешал бежать, но Наталья смогла оторваться на финише, так как является более сильным спринтером.

– Почему Степанова и Ступак сегодня вне топ‑10?

– Трудно сказать, у Вероники сразу что‑то не заладилось. Юля начала неплохо, но, когда включились более серьезные скорости, немного повалилась. В любом случае для нее это первые соревнования за последние полгода, это неплохой результат, – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам.

«Гонка далась Непряевой не так легко, она пыталась сделать небольшой отрыв на классической части, но не получилось. Потом дернулась в первый подъем, пыталась оторваться от соперников так же, как это делает Большунов. Наталья увидела, что не может оторваться, и довела разборку до финишной прямой, где являлась фаворитом», – добавил Бородавко.