«Она не должна тренироваться на трассах Кубка мира, не имея допуска к соревнованиям». Юлия Ступак на сборе в Тоблахе – в FIS недовольны

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) FIS сборная Норвегии жен Юлия Ступак (Белорукова) Маркус Крамер Эрик Ресте Тириль Венг Лыжи

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете Юлия Ступак тренируется в итальянском Тоблахе на трассах Кубка мира.

Норвежка Тириль Венг подтвердила, что Ступак присутствовала на официальной тренировке перед пятничными соревнованиями.

«Да, я видела ее на трассе. Я была удивлена. В то же время я слышала, что она была и в Ливиньо [больше двух недель назад]», – сказала Венг. 

«Я не знаю, какие правила въезда и пребывания в Италии действуют для россиян и белорусов.

Очевидно, что она не должна тренироваться на трассах Кубка мира, не имея допуска к соревнованиям. Совет FIS принял такое решение, и я ожидаю, что оно будет исполнено», – заявил член правления FIS Эрик Ресте. 

Бывший тренер сборной России Маркус Крамер высказался о тренировках Ступак в Италии.

«Она тренируется в Италии, потому что здесь много хороших трасс для подготовки. Не вижу в этом проблемы. Она может ездить куда хочет, я не знаю, почему это сейчас так важно», – цитирует Крамера NRK. 

Ступак не ответила на запросы норвежских СМИ.

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13 комментариев

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IrbIS
Белорукова не выдержала местных депрессивных пейзажей и решила отправиться в сады, не можем осуждать ее за это, благо клетку в джунглях закрыли не для всех
звания и медали от шойгу это хорошо конечно, но жить надо для души,
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yarni
Во время проведения соревнований - понятно, заключается договор и кто там может находится решает организатор. Но остальные примерно 360 дней в году там никому нельзя ездить чтоли? Явная чушь.
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Alex1104
Ответ Павел Светлов
Может быть, у FIS договор с владельцем трассы? Не знаю, коммерческая она, или муниципальная, но договор должен быть. Вряд ли любой человек "с улицы" (каким в данный момент является Юля) может там тренироваться перед заездами КМ.
Все же лечат, что там любой может стать на лыжи и ехать. Демократия, свобода. Приходи, оплати и вперед. Или нет? Или трассы принадлежат ФИС?
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Надежда67
Ответ Hardy
а она ничего такого и не сказала, думаю вы бы тоже удивились присутствию Юли там
А что же она в Норвегии не возмущается присутствием Ани Вяхиревой,которая выступает за лучший норвежский гандбольный клуб ?Потому что боится и не дает интервью по этому поводу ! Гадбольное лобби в Норвегии сильное, никто и не выступает против лучшей гандболистки. А Юля имеет шенген может быть где угодно,она ведь не выступает на соревнованиях.
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Dinamik1
Опять асматики не давольны.У них опять передоз.
+2
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Павел Светлов
Ответ Hardy
с какой это стати трассы вдруг монополизировала FIS?
Может быть, у FIS договор с владельцем трассы? Не знаю, коммерческая она, или муниципальная, но договор должен быть. Вряд ли любой человек "с улицы" (каким в данный момент является Юля) может там тренироваться перед заездами КМ.
+2
-1
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Лизавета Анна -Мария
А итальянским воздухом она может дышать? Так вот она им дышит,катаясь на лыжах.
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Pikachu Pikachu
Меня больше интересует, а что она там в принципе делает? Как-то вот вообще не патриотично
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Hardy
Ответ Надежда67
Я думала,что Тириль выше этих предрассудков,тем более,что знает Юлю.Как же некоторые норвежцы и шведы нетерпимы,берите пример с Астрид.
а она ничего такого и не сказала, думаю вы бы тоже удивились присутствию Юли там
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-4
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Hardy
с какой это стати трассы вдруг монополизировала FIS?
+5
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Надежда67
Я думала,что Тириль выше этих предрассудков,тем более,что знает Юлю.Как же некоторые норвежцы и шведы нетерпимы,берите пример с Астрид.
+5
-5
0
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Щеглот
очень мутная тетя. Сам сереженька бы такой мутности позавидовал - ему все же приходится выступать иногда, хоть и тошнит. А эта только по италиям разъезжает.
+3
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Афанасия
Жесть как у норвежцев пригорает. Они итальянские трассы «приватизировали» что ли?!
+6
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