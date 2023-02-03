«Она не должна тренироваться на трассах Кубка мира, не имея допуска к соревнованиям». Юлия Ступак на сборе в Тоблахе – в FIS недовольны

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете тренируется в итальянском Тоблахе на трассах Кубка мира.

Норвежка Тириль Венг подтвердила, что Ступак присутствовала на официальной тренировке перед пятничными соревнованиями.

«Да, я видела ее на трассе. Я была удивлена. В то же время я слышала, что она была и в Ливиньо [больше двух недель назад]», – сказала Венг.

«Я не знаю, какие правила въезда и пребывания в Италии действуют для россиян и белорусов.

Очевидно, что она не должна тренироваться на трассах Кубка мира, не имея допуска к соревнованиям. Совет FIS принял такое решение, и я ожидаю, что оно будет исполнено», – заявил член правления FIS Эрик Ресте.

Бывший тренер сборной России Маркус Крамер высказался о тренировках Ступак в Италии.

«Она тренируется в Италии, потому что здесь много хороших трасс для подготовки. Не вижу в этом проблемы. Она может ездить куда хочет, я не знаю, почему это сейчас так важно», – цитирует Крамера NRK.

Ступак не ответила на запросы норвежских СМИ.