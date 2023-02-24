Юрий Бородавко: «Радует возвращение Ступак. Она набрала приличную форму, даже смогла навязать борьбу Непряевой»

Тренер сборной России по лыжным гонкам прокомментировал возвращение к соревнованиям.

«Радует возвращение Юлии Ступак. Она набрала приличную форму, даже смогла навязать какую-то борьбу .

Уже приятно, что она постепенно возвращается в те кондиции, в которых все привыкли ее видеть. То, что Наташа сегодня выиграет, было понятно.

Горный сбор в ? Мы видим, что она восстанавливает форму, как я сказал. Так что сбор пошел Юле на пользу. Планируется, что здесь она пробежит еще тим-спринт и классическую эстафету.

Что касается остальных гонок — будем смотреть по состоянию», — сказал Бородавко.

23 февраля Ступак стала второй в классическом спринте на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке.