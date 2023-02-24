Юрий Бородавко: «Радует возвращение Ступак. Она набрала приличную форму, даже смогла навязать борьбу Непряевой»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Юлия Ступак (Белорукова) Чемпионские высоты Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал возвращение Юлии Ступак к соревнованиям.

«Радует возвращение Юлии Ступак. Она набрала приличную форму, даже смогла навязать какую-то борьбу Наталье Непряевой.

Уже приятно, что она постепенно возвращается в те кондиции, в которых все привыкли ее видеть. То, что Наташа сегодня выиграет, было понятно. 

Горный сбор в Италии? Мы видим, что она восстанавливает форму, как я сказал. Так что сбор пошел Юле на пользу. Планируется, что здесь она пробежит еще тим-спринт и классическую эстафету.

Что касается остальных гонок — будем смотреть по состоянию», — сказал Бородавко. 

23 февраля Ступак стала второй в классическом спринте на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке. 

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