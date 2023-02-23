Юлия Ступак: «Приехала в классном расположении духа, хочется дарить эту энергию. В первой части сезона было тяжело психологически»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Юлия Ступак (Белорукова) Чемпионские высоты Лыжи

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете Юлия Ступак прокомментировала выступление в классическом спринте на соревнованиях «Чемпионские высоты», где она завоевала серебро. 

– С возвращением! Расскажите, где вы были, что делали.

– Где я только ни была, что только ни делала. Много всего.

Бородавко заявлял, что не может говорить о вашей подготовке. Настолько это было тайной?

– Это не то чтобы тайна была, просто незачем говорить лишний раз, где я, в каком состоянии.

– Сейчас‑то как?

– Сейчас вообще все супер. Мне все нравится, атмосфера классная, я очень соскучилась. Главное, что я приехала в классном расположении духа, мне хочется дарить эту энергию. А без энергии бегать – не то.

– Ожидали, что в тройку попадете?

– Да, когда я вчера делала проработку, поняла, что самочувствие хорошее, позволяет бороться.

– А в первой части сезона было тяжело именно психологически или функционально?

– Психологически. Вся проблема в голове. Функционально и по здоровью все было супер. Но были некоторые моменты, которые нужно было решить, – сказала Ступак в эфире «Матч ТВ». 

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Светка
Для меня Юля, как солнышко, любая гонка становится с ней интересней, ярче!
С возвращением!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
heivani
Крамер против Крамера; одна - с 🥈,другой - с 🥇.Тренер может быть доволен.Юля конечно молодец,не думал,что Наталье составит конкуренцию до последних метров.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
imaxim
Крамер привёл ее в чувства. Надеюсь Белорукова сделает выводы и следующий сезон будет готовиться по его планам
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий