Юлия Ступак: «Приехала в классном расположении духа, хочется дарить эту энергию. В первой части сезона было тяжело психологически»
Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете Юлия Ступак прокомментировала выступление в классическом спринте на соревнованиях «Чемпионские высоты», где она завоевала серебро.
– С возвращением! Расскажите, где вы были, что делали.
– Где я только ни была, что только ни делала. Много всего.
– Бородавко заявлял, что не может говорить о вашей подготовке. Настолько это было тайной?
– Это не то чтобы тайна была, просто незачем говорить лишний раз, где я, в каком состоянии.
– Сейчас‑то как?
– Сейчас вообще все супер. Мне все нравится, атмосфера классная, я очень соскучилась. Главное, что я приехала в классном расположении духа, мне хочется дарить эту энергию. А без энергии бегать – не то.
– Ожидали, что в тройку попадете?
– Да, когда я вчера делала проработку, поняла, что самочувствие хорошее, позволяет бороться.
– А в первой части сезона было тяжело именно психологически или функционально?
– Психологически. Вся проблема в голове. Функционально и по здоровью все было супер. Но были некоторые моменты, которые нужно было решить, – сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».
С возвращением!