Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2023 в Планице

С 23 февраля по 5 марта в словенской Планице пройдет чемпионат мира по лыжным гонкам. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.

Чемпионат мира по лыжным гонкам-2023

Планица, Словения

Расписание трансляций

22 февраля, среда

Квалификация, 5 км, свободный стиль, женщины

14.00

Квалификация, 10 км, свободный стиль, мужчины

15.30

23 февраля, четверг

Спринт, классический стиль, женщины

Квалификация

14.00

Финалы

16.30 Матч! Арена

Спринт, классический стиль, мужчины

Квалификация

14.30

Финалы

16.55 Матч! Арена

24 февраля, пятница

Скиатлон, мужчины

17.30 Матч! Арена

25 февраля, суббота

Скиатлон, женщины

16.00 Матч! Арена

26 февраля, воскресенье

Командный спринт, свободный стиль, женщины

Квалификация

13.30

Финалы

15.30 Матч! Арена

Командный спринт, свободный стиль, мужчины

Квалификация

14.00

Финалы

15.30 Матч! Арена

28 февраля, вторник

10 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины

14.30

1 марта, среда

15 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины

14.30

2 марта, четверг

Эстафета, женщины

14.30

3 марта, пятница

Эстафета, мужчины

14.30

4 марта, суббота

30 км, масс-старт, классический стиль, женщины

14.00

5 марта, воскресенье

50 км, масс-старт, классический стиль, мужчины

14.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Расписание трансляций с 28 февраля по 5 марта будет добавлено позднее.