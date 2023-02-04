Лыжи. Кубок мира. Эстафета. Андерссон и Сундлинг выступят за Швецию, Хайди Венг и Остберг – за Норвегию

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5 февраля на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тоблахе пройдет женская эстафета.

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

7-й этап

Тоблах, Италия

Женщины

4х7,5 км, эстафета

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Норвегия-1 (Хайди Венг, Анне Кьерсти Калво, Ингвильд Флюгстад Остберг, Силье Теодорсен)

2. Швеция-1 (Эмма Рибом, Эбба Андерссон, Моа Илар, Йонна Сундлинг)

3. США-1 (Хэйли Свирбул, Рози Бреннан, Джесси Диггинс, Джулия Керн)

4. Финляндия (Йоханна Матинтало, Криста Пярмякоски, Эмми Ламса, Анне Кюлленен)

5. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хенниг, Пиа Финк, Колетта Ридзек)

6. Италия (Кристина Питтин, Анна Комарелла, Франческа Франки, Федерика Санфилиппо)

10. Норвегия-2 (Мария Меллинг, Матильде Мирвол, Рангхиль Хага, Ханне Рофстад)

11. Швеция-2 (Майя Далквист, Моа Лундгрен, Йоханна Хагстрем, Линн Сван)

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3 комментария

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selso99
Американки главным конкурентом шведок выглядят
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Грюденфельдер
Такими составами не побегут на ЧМ. Фриды нет, Керту не бежит. Даже если Эбба убежит от Хенниг и Бренан и Кристы, Джесика догонит и обгонит Илар. У Финок на третьем Ламса, у немок Финк. Если Джсесс привезёт Керн секунд 20 то Сундлинг не догонит. Получается все зависит насколько плохо пройдёт Свирбуль у американок.
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Anamarija Lampič
Репетиция эстафетных квартетов в преддверии предстоящего ЧМ!
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