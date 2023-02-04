Лыжи. Кубок мира. Эстафета. Андерссон и Сундлинг выступят за Швецию, Хайди Венг и Остберг – за Норвегию

5 февраля на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тоблахе пройдет женская эстафета.

мира-2022/23 по лыжным гонкам

7-й этап

Тоблах, Италия

Женщины

4х7,5 км, эстафета

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Норвегия-1 ( , , , Силье Теодорсен)

2. Швеция-1 (Эмма Рибом, , Моа Илар, Йонна Сундлинг)

3. США-1 (Хэйли Свирбул, Рози Бреннан, Джесси Диггинс, Джулия Керн)

4. Финляндия (Йоханна Матинтало, Криста Пярмякоски, Эмми Ламса, Анне Кюлленен)

5. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хенниг, Пиа Финк, Колетта Ридзек)

6. Италия (Кристина Питтин, Анна Комарелла, Франческа Франки, Федерика Санфилиппо)

10. Норвегия-2 (Мария Меллинг, Матильде Мирвол, Рангхиль Хага, Ханне Рофстад)

11. Швеция-2 (Майя Далквист, Моа Лундгрен, Йоханна Хагстрем, Линн Сван)