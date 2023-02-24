Норвежская лыжница Хайди Венг не выступит на чемпионате мира в Планице.

Об этом сообщила Федерация лыжных видов спорта Норвегии. Спортсменка приняла решение после консультации с тренерским и медицинским штабами. На ЧМ ее заменит Рагнхиль Хага.

Венг 31 год, она является пятикратной чемпионкой мира и бронзовым призером Олимпиады-2014. Сейчас она занимает 10-е место в общем зачете Кубка мира.

Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2023 в Планице