Хайди Венг не выступит на чемпионате мира в Планице
Норвежская лыжница Хайди Венг не выступит на чемпионате мира в Планице.
Об этом сообщила Федерация лыжных видов спорта Норвегии. Спортсменка приняла решение после консультации с тренерским и медицинским штабами. На ЧМ ее заменит Рагнхиль Хага.
Венг 31 год, она является пятикратной чемпионкой мира и бронзовым призером Олимпиады-2014. Сейчас она занимает 10-е место в общем зачете Кубка мира.
Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2023 в Планице
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