Хайди Венг не выступит на чемпионате мира в Планице

Теги чемпионат мира сборная Норвегии Федерация лыжных видов спорта Норвегии Хайди Венг Рагнхиль Хага Шюр Уле Сварстад Лыжи

Норвежская лыжница Хайди Венг не выступит на чемпионате мира в Планице.

Об этом сообщила Федерация лыжных видов спорта Норвегии. Спортсменка приняла решение после консультации с тренерским и медицинским штабами. На ЧМ ее заменит Рагнхиль Хага.

Венг 31 год, она является пятикратной чемпионкой мира и бронзовым призером Олимпиады-2014. Сейчас она занимает 10-е место в общем зачете Кубка мира.

Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2023 в Планице

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1 комментарий

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petr
Кирдык -пора в декрет уходить -уж 3 сезона нулевая.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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