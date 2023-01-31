Клэбо, Гульберг, Холунн, Фоссесхолм, Хага, Остберг вошли в состав сборной Норвегии на чемпионат мира по лыжным гонкам
Объявлен состав сборной Норвегии на чемпионат мира по лыжным гонкам, который пройдет с 23 февраля по 3 марта в Планице.
Сборная Норвегии
Женщины
- Хелене Марие Фоссесхолм
- Рагнхиль Хага
- Анна Кьерсти Калво
- Кристине Ставос Шистад
- Астрид Ойре Шлинн
- Ане Стенсет
- Анна Свенсен
- Силье Теодорсен
- Хайди Венг
- Лотта Венг
- Тириль Венг
- Ингвильд Флюгстад Остберг
Мужчины
- Харальд Амундсен
- Пол Гульберг
- Ханс Кристер Холунн
- Эмиль Иверсен
- Йоханнес Клэбо
- Симен Хегстад Крюгер
- Эвен Нортуг
- Мартин Левстрем Ниенге
- Шюр Рете
- Ховард Сулос Таугбель
- Дидрик Тенсет
- Эрик Валнес
- Сиверт Вииг
Хотя по твоему он какую то гонку он проиграет на дистанции.
истинный король