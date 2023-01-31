Клэбо, Гульберг, Холунн, Фоссесхолм, Хага, Остберг вошли в состав сборной Норвегии на чемпионат мира по лыжным гонкам

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Объявлен состав сборной Норвегии на чемпионат мира по лыжным гонкам, который пройдет с 23 февраля по 3 марта в Планице. 

Сборная Норвегии

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13 комментариев

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Ilyukhich
Ответ Tori Krug
Половина женской сборной на данный момент не особо впечатляют. Иверсен прошёл по квоте на марафон. Скорее всего на других дистанциях его не заявят.
как так? кто мог предположить в прошлом году, что Слинд и Остберг будут бороться за третье место в классической гонке на КМ? та же Хейди несмотря на слабый сезон имеет подиум в активе
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Ilyukhich
Ответ IrbIS
через чуть более 3 недели Клебо станет - 10кратным ЧМ истинный король
а щас у него сколько золотых?
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Ilyukhich
Скара и Мирвольд прокинули, насчет Синдре в целом понятно. а вот Мирвольд явно была бы успешнее Свендсен, Анна даже на норвежских стартах не блистала, на Скандинавском кубке обыграла Сван и Сундлинг, но и то те на тренировочных лыжах бежали
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Грюденфельдер
Ну что прогнозируем кто где бежит ?
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F242
Ответ gerr_max
Ну у него личная квота на марафон.
Так о том и говорю, квота есть, а по сути это балласт. Как грегори он уже тоже бесполезен.
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IrbIS
Ответ gerr_max
Королева лыж Хотя по твоему он какую то гонку он проиграет на дистанции.
я видел королеву - она плакала после марафона, а потом еще раз когда узнала что ее не допустили из нарушения принципов олимпийской хартии
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gerr_max
Ответ F242
Пятачелло как Борода когда-то и место занимает и шансов никаких..ох и укнулась ему та медаль, ведь после нее ничего вообще не показывал. Сдулся разом.
Ну у него личная квота на марафон.
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gerr_max
Ответ IrbIS
через чуть более 3 недели Клебо станет - 10кратным ЧМ истинный король
Королева лыж

Хотя по твоему он какую то гонку он проиграет на дистанции.
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petr
Ответ Tori Krug
Половина женской сборной на данный момент не особо впечатляют. Иверсен прошёл по квоте на марафон. Скорее всего на других дистанциях его не заявят.
А , где взять лучше? На данный момент они сильнейшие в Норвегии.
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Toffiti
В принципе, состав без неожиданностей. Интереснее будет узнать, кто будет участвовать в той или иной гонке.
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IrbIS
через чуть более 3 недели Клебо станет - 10кратным ЧМ
истинный король
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-3
-1
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F242
Пятачелло как Борода когда-то и место занимает и шансов никаких..ох и укнулась ему та медаль, ведь после нее ничего вообще не показывал. Сдулся разом.
+1
-1
0
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Tori Krug
Половина женской сборной на данный момент не особо впечатляют. Иверсен прошёл по квоте на марафон. Скорее всего на других дистанциях его не заявят.
+2
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+2
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