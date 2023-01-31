Клэбо, Гульберг, Холунн, Фоссесхолм, Хага, Остберг вошли в состав сборной Норвегии на чемпионат мира по лыжным гонкам

Объявлен состав сборной Норвегии на чемпионат мира по лыжным гонкам, который пройдет с 23 февраля по 3 марта в Планице.

Сборная Норвегии

Женщины



Рагнхиль Хага

Анна Кьерсти Калво



Астрид Ойре Шлинн

Ане Стенсет

Анна Свенсен

Силье Теодорсен









Мужчины