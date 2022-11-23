Марте Сконес пропустит этап Кубка мира в Руке из-за ковида. Это третий случай в сборной Норвегии перед началом соревнований

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Норвежская лыжница Марте Сконес пропустит первый этап Кубка мира из-за положительного теста на ковид.

Об этом сообщила Федерация лыжных видов спорта Норвегии. Соревнования пройдут в финской Руке 25-27 ноября.

Это уже третий случай коронавируса в сборной Норвегии перед началом Кубка мира. Ранее инфекцией заразились Рагнхиль Хага и Синдре Бьорнестад Скар.

Сконес вошла в состав команды по личной квоте (как победитель Кубка Скандинавии). В этом случае ее замена на Кубке мира не предусматривается.

 

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