Марте Сконес пропустит этап Кубка мира в Руке из-за ковида. Это третий случай в сборной Норвегии перед началом соревнований

Норвежская лыжница Марте Сконес пропустит первый этап Кубка мира из-за положительного теста на ковид.

Об этом сообщила Федерация лыжных видов спорта Норвегии. Соревнования пройдут в финской Руке 25-27 ноября.

Это уже третий случай коронавируса в сборной Норвегии перед началом Кубка мира. Ранее инфекцией заразились Рагнхиль Хага и Синдре Бьорнестад Скар.

Сконес вошла в состав команды по личной квоте (как победитель Кубка Скандинавии). В этом случае ее замена на Кубке мира не предусматривается.