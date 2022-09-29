Иван Алыпов: «Если норвежские лыжники не хотят бегать с русскими, то пусть не бегают, а соревнуются у себя в стране»

Бронзовый призер Турина-2006 в командном спринте Иван Алыпов прокомментировала слова главы комитета по лыжным гонкам Федерации лыжных видов спорта Норвегии Турбьорна Скугстада, который заявил, что норвежская команда может бойкотировать Кубок мира в случае допуска российских спортсменов.
«Если норвежские лыжники не хотят бегать с русскими, то пусть не бегают, а соревнуются у себя в стране.
Вообще их спортсменам и болельщикам все равно с кем состязаться, им самое главное побеждать. Поэтому их устроят только соревнования внутри чемпионата Норвегии.
Не знаю, почему они испытывают такую неприязнь к русским, это надо у самих норвежцев спросить», – сказал Алыпов.