Иван Алыпов: «Если норвежские лыжники не хотят бегать с русскими, то пусть не бегают, а соревнуются у себя в стране»

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Бронзовый призер Турина-2006 в командном спринте Иван Алыпов прокомментировала слова главы комитета по лыжным гонкам Федерации лыжных видов спорта Норвегии Турбьорна Скугстада, который заявил, что норвежская команда может бойкотировать Кубок мира в случае допуска российских спортсменов.

«Если норвежские лыжники не хотят бегать с русскими, то пусть не бегают, а соревнуются у себя в стране.

Вообще их спортсменам и болельщикам все равно с кем состязаться, им самое главное побеждать. Поэтому их устроят только соревнования внутри чемпионата Норвегии.

Не знаю, почему они испытывают такую неприязнь к русским, это надо у самих норвежцев спросить», – сказал Алыпов.

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