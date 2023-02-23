Большунов о ролике FIS с его участием: «Были принесены извинения, но иногда приходится извиняться, когда тебя заставляют это сделать»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) FIS Наталья Непряева Александр Большунов Лыжи

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов высказался о попадании в проморолик к чемпионату мира по лыжным гонкам, который проходит в Планице.

Видео с участием Большунова и Натальи Непряевой было показан на ютуб-канале Международной федерации лыжного спорта (FIS), несмотря на отстранение россиян от соревнований. Позднее в FIS извинились за публикацию.

«Было ли это троллингом? Нет, в ролики перед чемпионатом мира и другими основными стартами обычно всегда попадают все топовые спортсмены, поэтому ничего странного нет в том, что мы там оказались, все по делу.

Да, после этого были принесены извинения, но вы поймите, что иногда приходится извиняться, когда тебя заставляют это сделать, а если ты это делаешь от души, то сильнейшие всегда будут присутствовать», – сказал Большунов.

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