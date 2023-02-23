Большунов о ролике FIS с его участием: «Были принесены извинения, но иногда приходится извиняться, когда тебя заставляют это сделать»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов высказался о попадании в проморолик к чемпионату мира по лыжным гонкам, который проходит в Планице.

Видео с участием Большунова и Натальи Непряевой было показан на ютуб-канале Международной федерации лыжного спорта (FIS), несмотря на отстранение россиян от соревнований. Позднее в FIS извинились за публикацию.

«Было ли это троллингом? Нет, в ролики перед чемпионатом мира и другими основными стартами обычно всегда попадают все топовые спортсмены, поэтому ничего странного нет в том, что мы там оказались, все по делу.

Да, после этого были принесены извинения, но вы поймите, что иногда приходится извиняться, когда тебя заставляют это сделать, а если ты это делаешь от души, то сильнейшие всегда будут присутствовать», – сказал Большунов.