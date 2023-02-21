Тихонов об извинениях FIS за ролик с Большуновым и Непряевой: «Только неадекватные люди могут делать такие вещи. Мы же не говорим про них ничего плохого»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о том, что Александр Большунов и Наталья Непряева попали проморолик чемпионата мира по лыжным гонкам, опубликованный FIS на своем ютуб-канале.

Позднее пресс-атташе FIS Сюнне Дюрхауг извинилась за то, что россияне попали в ролик.

«Только неадекватные люди могут делать такие вещи. Разве можно что-либо говорить о великих спортсменах? Это достояние нации.

Мы же, как ни странно, не говорим про них ничего плохого. Хотя теперь я их оскорбляю, но я имею право себе это позволить: Тихонов и в возрасте, и с титулами. Я считаю, что это очень некрасиво, а самое страшное, что настанут времена, когда всем им придется краснеть и извиняться.

То, что наших спортсменов включили в проморолик, это очень хорошо. Мы же видим, что население стран Германии, Италии выходит с российскими флагами. Это здорово! Население ведь ни при чем, но почему вы выбрали моральных уродов и словоблудов – (Олафа) Шольца, (Анджея) Дуду?» – сказал Тихонов.