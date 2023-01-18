Юрий Бородавко: «У нас будет сбор в Сочи, вылетаем 20 января. Может, только Истомина выступит в Красногорске, но посмотрим по самочувствию»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил, почему его группа пропустит этап Кубка России в Красногорске.

Соревнования пройдут с 3 по 5 февраля. В группу Бородавко входят в том числе олимпийские чемпионы Александр Большунов и Наталья Непряева.

«Наша группа на этап в Красногорск не поедет, у нас будет сбор в Сочи, вылетаем 20 января.

Может быть, только Мария Истомина там выступит, но будем смотреть по самочувствию», – сказал Бородавко.