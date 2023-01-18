Юрий Бородавко: «У нас будет сбор в Сочи, вылетаем 20 января. Может, только Истомина выступит в Красногорске, но посмотрим по самочувствию»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил, почему его группа пропустит этап Кубка России в Красногорске.

Соревнования пройдут с 3 по 5 февраля. В группу Бородавко входят в том числе олимпийские чемпионы Александр Большунов и Наталья Непряева.

«Наша группа на этап в Красногорск не поедет, у нас будет сбор в Сочи, вылетаем 20 января.

Может быть, только Мария Истомина там выступит, но будем смотреть по самочувствию», – сказал Бородавко.

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2 комментария

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Iuasamotu
Истомина, рыжая, наверное, раз будет отдуваться за всю группу Бородавко, в солнечном Красногорске. Соревнований итак с гулькин нос, в они и их пропускают, ради Сочи. К чему они там готовиться будут, к Хольменколенским играм?
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Sergey Yevseev
Тот немногий смысл проведения Кубка России - без ТВ-трансляций, титульного спонсора, медиа-мероприятий с лыжниками - и он пропал, если сильнейшие лыжники его пропускают. Люди в Красногорске могли прийти посмотреть на Большунова и Непряеву. Все-таки, элита мировых лыж.
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