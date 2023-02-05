Большунов, Ступак, Непряева и другие лыжники группы Бородавко выступят на чемпионате России и турнире «Чемпионские высоты»

Лыжники из группы Юрия Бородавко выступят на соревнованиях «Чемпионские высоты» в Малиновке и чемпионате России в Тюмени.

У Бородавко тренируются Александр Большунов, Наталья Непряева, Юлия Ступак, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Мария Истомина, Артем Мальцев, Дарья Непряева, Александр Терентьев, Иван Якимушкин, Никита Денисов – спортсмены пропускают предстоящий этап Кубка России в Красногорске.

Турнир «Чемпионские высоты» пройдет с 23 февраля по 5 марта, чемпионат России – 18–26 марта.

– Ступак выступит в Малиновке и на чемпионате России?

– Да.

– Как оцените ее текущую форму?

– Юля тренируется, проделывает необходимую работу. У нее богатый опыт, многие годы она проводила сборы в Ливиньо и Тоблахе. Часть подготовки к Олимпийским играм проводилась и в Тоблахе.

Я только за то, чтобы ездить по тем местам, которые действительно приносят результат. Поэтому мы пошли навстречу и дали такую возможность Ступак потренироваться в Италии.

– То есть она сама захотела провести сбор в Италии?

– Да, – ответил Бородавко.

– Все лыжники вашей группы выступят в Малиновке и на чемпионате России?

– Да, все. В последнее время много людей болеет, пока неизвестно, как все будет в итоге. Но планируем, что все выступят. Сейчас наша группа тренируется на сборе.

– В каком состоянии Александр Большунов сейчас?

– Плюс‑минус у всей нашей группы все в порядке, готовимся, – сказал тренер.