Большунов, Ступак, Непряева и другие лыжники группы Бородавко выступят на чемпионате России и турнире «Чемпионские высоты»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России Юрий Бородавко Артем Мальцев Наталья Непряева Алексей Червоткин Юлия Ступак (Белорукова) Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Мария Истомина Александр Терентьев Дарья Непряева Никита Денисов Лыжи

Лыжники из группы Юрия Бородавко выступят на соревнованиях «Чемпионские высоты» в Малиновке и чемпионате России в Тюмени.

У Бородавко тренируются Александр Большунов, Наталья Непряева, Юлия Ступак, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Мария Истомина, Артем Мальцев, Дарья Непряева, Александр Терентьев, Иван Якимушкин, Никита Денисов – спортсмены пропускают предстоящий этап Кубка России в Красногорске.

Турнир «Чемпионские высоты» пройдет с 23 февраля по 5 марта, чемпионат России – 18–26 марта.

– Ступак выступит в Малиновке и на чемпионате России?

– Да.

– Как оцените ее текущую форму?

– Юля тренируется, проделывает необходимую работу. У нее богатый опыт, многие годы она проводила сборы в Ливиньо и Тоблахе. Часть подготовки к Олимпийским играм проводилась и в Тоблахе.

Я только за то, чтобы ездить по тем местам, которые действительно приносят результат. Поэтому мы пошли навстречу и дали такую возможность Ступак потренироваться в Италии.

– То есть она сама захотела провести сбор в Италии?

– Да, – ответил Бородавко.

– Все лыжники вашей группы выступят в Малиновке и на чемпионате России?

– Да, все. В последнее время много людей болеет, пока неизвестно, как все будет в итоге. Но планируем, что все выступят. Сейчас наша группа тренируется на сборе.

– В каком состоянии Александр Большунов сейчас?

– Плюс‑минус у всей нашей группы все в порядке, готовимся, – сказал тренер.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Щеглот
Весной диван уже не манит,
Весной - леса и чащи в масть.
Копыта почесать о буреломы,
И соли нализаться всласть :))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий