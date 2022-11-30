Елена Вяльбе: «Ступак пока тяжеловато после болезни. Думаю, у нее был повторный ковид»
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала итоги коньковых спринтов на втором этапе Кубка России в Вершине Теи.
– Непряева на прошлом этапе была первой в спринте, в этот раз вторая.
– В сегодняшнем финале у женщин ничего неожиданного. Я люблю, когда есть разные победители, когда идет борьба в финале каждый раз.
– Ступак выбыла в четвертьфинале. Неожиданный результат?
– Юля жутко болела и очень долго. Я говорила, стоит ли ей вообще здесь бежать или попозже начать выступать. Но вот они такое решение приняли с тренером. Наверное, хотят набирать форму через соревнования.
Юле пока тяжеловато после болезни. У нее больше недели была высокая температура. Сейчас многим не пишут ковид в диагнозе, а пишут грипп. Думаю, что у нее был повторный ковид, – сказала Вяльбе.
– Коростелев обошел Большунова. Как вам такой результат?
– По‑моему, хорошо когда есть борьба, конкуренция, и когда молодые не дают успокоиться опытным лыжникам. Когда есть конкуренция — это самое важное.
– Червоткин и Спицов не квалифицировались даже в четвертьфинал.
– Да, они мои любимые спринтеры, ха-ха. На самом деле результаты ожидаемые, все прошло нормально, ничего сверхъестественного, – добавила глава ФЛГР.
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