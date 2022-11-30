Елена Вяльбе: «Ступак пока тяжеловато после болезни. Думаю, у нее был повторный ковид»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала итоги коньковых спринтов на втором этапе Кубка России в Вершине Теи.

– Непряева на прошлом этапе была первой в спринте, в этот раз вторая.

– В сегодняшнем финале у женщин ничего неожиданного. Я люблю, когда есть разные победители, когда идет борьба в финале каждый раз.

– Ступак выбыла в четвертьфинале. Неожиданный результат?

– Юля жутко болела и очень долго. Я говорила, стоит ли ей вообще здесь бежать или попозже начать выступать. Но вот они такое решение приняли с тренером. Наверное, хотят набирать форму через соревнования.

Юле пока тяжеловато после болезни. У нее больше недели была высокая температура. Сейчас многим не пишут ковид в диагнозе, а пишут грипп. Думаю, что у нее был повторный ковид, – сказала Вяльбе.

– Коростелев обошел Большунова. Как вам такой результат?

– По‑моему, хорошо когда есть борьба, конкуренция, и когда молодые не дают успокоиться опытным лыжникам. Когда есть конкуренция — это самое важное.

– Червоткин и Спицов не квалифицировались даже в четвертьфинал.

– Да, они мои любимые спринтеры, ха-ха. На самом деле результаты ожидаемые, все прошло нормально, ничего сверхъестественного, – добавила глава ФЛГР.

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