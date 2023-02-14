«Матч ТВ» о ситуации с показом Кубка России по лыжам: «Мы направляли запрос, касаемый приобретения прав, и получили ответ, что права уже реализованы»

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В пресс-службе телеканала «Матч ТВ» высказались о ситуации с показом Кубка России по лыжным гонкам.

«Мы со всеми федерациями находимся в контакте, не является исключением и федерация лыжных гонок. Мы направляли запрос, касаемый приобретения прав, и получили ответ, что права уже реализованы», – отметили в пресс-службе.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что покажет соревнования «Чемпионские высоты» и чемпионат России.

«В настоящий момент есть соглашение о показе только этих гонок, которые, на наш взгляд, являются одними из ключевых в сезоне для спортсменов и зрителей», – говорится в заявлении телеканала.

Вяльбе об отсутствии трансляций Кубка России: «Я заключила выгодный договор, все доходы от которого пришли в бюджет ФЛГР. Не считаю себя в чем-то виноватой»

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1 комментарий

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Ебздрогыч
Ну тут только Степанова сможет помочь разобраться кто прав, кто виноват
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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