«Матч ТВ» о ситуации с показом Кубка России по лыжам: «Мы направляли запрос, касаемый приобретения прав, и получили ответ, что права уже реализованы»

В пресс-службе телеканала « » высказались о ситуации с показом Кубка России по лыжным гонкам.

«Мы со всеми федерациями находимся в контакте, не является исключением и федерация лыжных гонок. Мы направляли запрос, касаемый приобретения прав, и получили ответ, что права уже реализованы», – отметили в пресс-службе.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что покажет соревнования «Чемпионские высоты» и чемпионат России.

«В настоящий момент есть соглашение о показе только этих гонок, которые, на наш взгляд, являются одними из ключевых в сезоне для спортсменов и зрителей», – говорится в заявлении телеканала.

Вяльбе об отсутствии трансляций Кубка России: «Я заключила выгодный договор, все доходы от которого пришли в бюджет ФЛГР. Не считаю себя в чем-то виноватой»