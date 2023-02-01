Дмитрий Губерниев: «Есть ощущение, что лыжные гонки из Малиновки и Тюмени увидит вся страна! По «Матч ТВ»
Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что «Матч ТВ» может показать чемпионат России по лыжным гонкам, а также турнир «Чемпионские высоты».
Всероссийские соревнования «Чемпионские высоты» пройдут в Малиновке с 23 февраля по 5 марта, чемпионат России в Тюмени состоится 18-26 марта.
«И самое главное! Есть ощущение, что лыжные гонки из Малиновки и Тюмени увидит вся страна! По «Матч ТВ», – написал Губерниев.
Соревнования в рамках Кубка России по лыжным гонкам не транслировали по государственному телевидению.
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