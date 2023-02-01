Дмитрий Губерниев: «Есть ощущение, что лыжные гонки из Малиновки и Тюмени увидит вся страна! По «Матч ТВ»

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Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что «Матч ТВ» может показать чемпионат России по лыжным гонкам, а также турнир «Чемпионские высоты».

Всероссийские соревнования «Чемпионские высоты» пройдут в Малиновке с 23 февраля по 5 марта, чемпионат России в Тюмени состоится 18-26 марта.

«И самое главное! Есть ощущение, что лыжные гонки из Малиновки и Тюмени увидит вся страна! По «Матч ТВ», – написал Губерниев.

Соревнования в рамках Кубка России по лыжным гонкам не транслировали по государственному телевидению.

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10 комментариев

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Дмитрий Турецкий
Ответ закрыт по беспределу
Лëд тронулся?
Да, всместе с майонезным. Но это уже стаааарая история
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Колено решфорда
Ну какая вся страна? Лыжи в принципе смотрят 1,5 человека, а легендарный старт в Малиновке - и подавно.
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Bartez1986
Ответ Лимит Лимитович
Урааа, наконец-то! Надеюсь, качество будет не хуже ESPN, ведь это лыжная гонка в Малиновке!!
Ну из Тюмени точно не будет хуже)
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brig_Mercury
Ответ Бухгалтер2021
лучше бы показали клубный чемпионат по футболу
Если выбирать, пускай уж отечественные старты лыж популяризируют. И соревнования, и новые фамилии спортсменов, и реклама места проведения.
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LoRa
Хорошо бы по ТВ увидеть!) Может, Легков прокомментирует?
+2
0
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Лимит Лимитович
Урааа, наконец-то! Надеюсь, качество будет не хуже ESPN, ведь это лыжная гонка в Малиновке!!
+4
0
+4
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Сергей Галынский
С твоим комментарием?! 🤨 не дай бог
+1
-2
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Dinamik1
Там все в губера упирается.Вяльбе не хочет что бы майонез комментировал а он из кожи вон лезет.
+2
-3
-1
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Бухгалтер2021
лучше бы показали клубный чемпионат по футболу
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
закрыт по беспределу
Лëд тронулся?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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