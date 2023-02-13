Легков будет комментировать на «Матч ТВ» чемпионат России по лыжным гонкам и соревнования «Чемпионские высоты»

Теги телевидение лыжные гонки Александр Легков чемпионат России Дмитрий Губерниев Илья Трифанов Матч ТВ Чемпионские высоты Лыжи

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков будет комментировать на «Матч ТВ» чемпионат России по лыжным гонкам и всероссийские соревнования «Чемпионские высоты». 

На чемпионате России Легков будет работать в паре с Дмитрием Губерниевым, на «Чемпионских высотах» – с Ильей Трифановым.

«Я очень рад, что наконец договорились, смогли урегулировать эти вопросы, и лыжные гонки будут показаны на федеральном канале.

Лыжные гонки заслуживают этого так же, как и биатлон. При этом у меня будет возможность комментировать эти соревнования. Это тоже некий бонус мне, это мое любимое дело, хобби. Надеюсь, что откомментируем хорошо, и ребята выступят отлично.

Сейчас все нацелены на соревнования в Малиновке и чемпионат России, все усердно тренируются. В Сочи был сбор, есть нюансы – кто‑то приболел из ребят, кто‑то выздоровел.

В любом случае все покажет Малиновка, кто сейчас насколько готов. Желаю всем участникам победы!» – сказал Легков. 

Турнир «Чемпионские высоты» пройдет с 23 февраля по 5 марта в Малиновке Архангельской области, чемпионат России – с 18 по 26 марта в Тюмени. 

1 комментарий

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Dinamik1
Майонез все таки прилипился к лыжам.Какой отстой.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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