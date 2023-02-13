Легков будет комментировать на «Матч ТВ» чемпионат России по лыжным гонкам и соревнования «Чемпионские высоты»

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков будет комментировать на « » чемпионат России по лыжным гонкам и всероссийские соревнования «Чемпионские высоты».

На чемпионате России Легков будет работать в паре с , на «Чемпионских высотах» – с Ильей Трифановым.

«Я очень рад, что наконец договорились, смогли урегулировать эти вопросы, и лыжные гонки будут показаны на федеральном канале.

Лыжные гонки заслуживают этого так же, как и биатлон. При этом у меня будет возможность комментировать эти соревнования. Это тоже некий бонус мне, это мое любимое дело, хобби. Надеюсь, что откомментируем хорошо, и ребята выступят отлично.

Сейчас все нацелены на соревнования в Малиновке и чемпионат России, все усердно тренируются. В Сочи был сбор, есть нюансы – кто‑то приболел из ребят, кто‑то выздоровел.

В любом случае все покажет Малиновка, кто сейчас насколько готов. Желаю всем участникам победы!» – сказал Легков.

Турнир «Чемпионские высоты» пройдет с 23 февраля по 5 марта в Малиновке Архангельской области, чемпионат России – с 18 по 26 марта в Тюмени.