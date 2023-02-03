«Матч ТВ» покажет соревнования «Чемпионские высоты» и чемпионат России по лыжным гонкам
«Матч ТВ» покажет всероссийские соревнования «Чемпионские высоты» и чемпионат России по лыжным гонкам.
Об этом сообщил генеральный продюсер канала Александр Тащин.
Турнир «Чемпионские высоты» пройдет с 23 февраля по 5 марта в Малиновке (Архангельская область), чемпионат России состоится в Тюмени с 18 по 26 марта.
За этот сезон мы такого позорища насмотрелись, что ни развидеть, ни позабыть не получится.
спасибо матч тв что даришь то что нам так нужно