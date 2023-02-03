«Матч ТВ» покажет соревнования «Чемпионские высоты» и чемпионат России по лыжным гонкам

Теги телевидение лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России Александр Тащин Матч ТВ Лыжи

«Матч ТВ» покажет всероссийские соревнования «Чемпионские высоты» и чемпионат России по лыжным гонкам. 

Об этом сообщил генеральный продюсер канала Александр Тащин

Турнир «Чемпионские высоты» пройдет с 23 февраля по 5 марта в Малиновке (Архангельская область), чемпионат России состоится в Тюмени с 18 по 26 марта. 

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9 комментариев

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Щеглот
Хоть секундомер будет и графика. А то у триколор и камеры профессиональные, а все равно колхоз колхозом. Я уж не говорю про ваньку докукина с его двумя вебкамерами, вторую которую вот-вот сейчас подключат. Или двух васьков с их орбитальным дроном. А еще один чел с телефоном - этот ножками за лыжниками бегал) Ну как бегал? Ходил за лыжниками. Пешком. Потому что одышка мешала.

За этот сезон мы такого позорища насмотрелись, что ни развидеть, ни позабыть не получится.
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Arty K.
Вяльбе не продаётся, но за деньги - да ✅
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Машин Максим
Ответ 6bch5kfnn4
Вот интересно, много людей смотрят лыжные гонки, а АПЛ… спасибо матч тв что даришь то что нам так нужно
и причём тут матч ТВ? он права купил на три сезона честно и мог бы показывать сейчас, если бы не известные события
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Дени Сыч
Госпаде, кому это говно интересно
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закрыт по беспределу
Ответ irina1980
Ну и хорошо.
Губер порешал))
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-2
-2
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АГОШКИН Алексей
Ответ 6bch5kfnn4
Вот интересно, много людей смотрят лыжные гонки, а АПЛ… спасибо матч тв что даришь то что нам так нужно
Лч смотрю регулярно
+1
-1
0
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6bch5kfnn4
Вот интересно, много людей смотрят лыжные гонки, а АПЛ…
спасибо матч тв что даришь то что нам так нужно
+1
-3
-2
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Денис Артаньянов
кто же интересно на вяльбе так надавил, что она сдалась. и на каких условиях, чтобы губер молчал?)
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irina1980
Ну и хорошо.
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