«Матч ТВ» покажет соревнования «Чемпионские высоты» и чемпионат России по лыжным гонкам

« » покажет всероссийские соревнования «Чемпионские высоты» и чемпионат России по лыжным гонкам.

Об этом сообщил генеральный продюсер канала .

Турнир «Чемпионские высоты» пройдет с 23 февраля по 5 марта в Малиновке (Архангельская область), чемпионат России состоится в Тюмени с 18 по 26 марта.