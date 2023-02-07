Вероника Степанова: «Ну вот не нравлюсь я Линн Сван. А должна? Наоборот! Больше шансов, что вы будете смотреть, когда мы с ней наконец сойдемся в коньковом спринте»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) FIS сборная Швеции жен Линн Сван Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова высказалась об отношении норвежских и шведских спортсменов к возможному возвращению россиян на международные старты. 

Ранее шведские лыжницы Линн Сван и Майя Далквист заявили, что готовы бойкотировать соревнования под эгидой FIS, если российских спортсменов допустят до участия. 

«Со скандинавской прессой я не только общаюсь, но и читаю сама. Все со словами langrenn и längdskidåkning, поиском в сети.

Если читать регулярно, то возникнет ощущение, что все спортсмены там поделились на тех, кто хочет «продолжать дебаты», и тех, кто категорически против нашего участия в принципе.

На самом деле это далеко не так, мягко говоря. Я бы даже расстроилась, если бы не получала столько личных сообщений в духе «жаль, что ты не в Тоблахе сейчас» или «тебя не хватает в Уистлере на U23».

Не от фанатов – от хорошо знакомых лыжниц. Придет время – сами все увидите, в телевизионных трансляциях. Кто кому руки пожимает, кто кого обнимает на финише.

И здесь я честно признаюсь: идея соревноваться с людьми, которые активно против нас, которые говорят о каком-то бойкоте (бойкота не будет – увидите) «заводит» куда больше, чем гонки против друзей.

У меня конкретная идея, предложение. Ну, вот не нравлюсь я Линн Сван. А должна? Да наоборот!

Больше шансов, что вы смотреть будете, когда мы с ней, наконец, сойдемся в коньковом спринте. И да, на 1200 метров я ей, наверное, проиграю. Пока проиграю! А вот на 1600 уже посмотрим – кто кого.

Считай это вызовом, Линн!

Только неплохо бы, чтобы соревнования были не в шведском Фалуне или норвежском Лиллехаммере, а где-то, где откровенных русофобов поменьше – хватит и одного психа вдоль трассы, чтобы сорвать все.

Идеально было бы в Китае – думаю, многие помнят, как Клэбо, Пеллегрино, Шанава и другие сильнейшие гонщики там бежали.

Подойдет и Ski Dubai, где тот же Клебо в показательных выступлениях участвовал. Да хоть в Антарктиде – главное, чтобы телевидению было удобно», – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ». 

Шведская лыжница Сван о Степановой: «Когда ты говоришь, что знаешь намного больше других, на самом деле ты знаешь намного меньше

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Российский пользователь
засветилась своей желчью по полной,,,,, ближайшие годы будет участвовать только в дворовых кубках
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Конь Пальто
Ответ шампион
Это похоже на записки умалишенного, который с каждым разом все дальше и дальше от реальности.
не похоже, это так и есть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алар
Реальность такова, что Вероника Степанова больше не будет участвовать в соревнованиях под эгидой FIS!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
Да кто ты такая то? То что ты сама по себе неприятная баба это давно понятно, а как спортсменка что? ОИ в эстафете где на последнем этапе на чужом багаже первой прибежала? В личных гонках у тебя какие достижения? ЧР даже выиграть не в состоянии
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
шампион
Это похоже на записки умалишенного, который с каждым разом все дальше и дальше от реальности.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MikhaL
В переводе: Пустите меня хоть куда-нибудь на нормальные трассы с нормальным сервисом и теплыми туалетами. И еще на шопинг..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Цыбулин
Ответ Pikachu Pikachu
Ну Степашку и в нейтральном статусе не допустят, вот она и бесится
Такую,как Степашка,не то,что куда-то допускать-наоборот,подальше от людей держать надо!)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yndestad
Вряд ли Сван заявится на чемпионат России, а других вариантов у степаниды и нет)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
brig_Mercury
После твоих интервью иностранной прессе сторонников бойкота становится всё больше. Продолжай. Вон, уже понимаешь, что в Европе тебя уже болельщики вдоль трассы могут отблагодарить.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Angry_bear
Степашка конечно шустрит и пиарится сверх меры, но резон в ее словах есть. Демарши шведок выглядят неприглядно, тк очевиден их расчет на тотальное доминирование в лыжах - в отсутствие сильнейшей конкуренции в лице наших девчонок. Не спортивно.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sutekh Hexen
На Линочку прыгнула, шельмa.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Гончаров
Слишком много болтает, как будто титулов как у Большунова
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergey Yevseev
Открою секрет для тебя, Степанова: ни в Фалуне, ни в Лиллехаммере ты не найдешь ни одного русофоба. С фонарем по Европе можешь ходить и искать. Не найдешь.
Русофобия - термин пропаганды исключительно для внутренней аудитории, им кормят по ТВ.

Но в Европе точно есть агрессорофобы, ракетофобы и другие люди.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HCBV
Во сне если только
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marky777
Ответ Amico Megobari ®
Комментарий удален модератором
90% новостей спортса подобные, если ты не заметил. Это работает. Куча комментариев
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marky777
Не сойдетесь
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pikachu Pikachu
Ну Степашку и в нейтральном статусе не допустят, вот она и бесится
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Savarona25
Идеально было бы в Китае, в ОАЭ, Мальдивах, Турции, Беларуси...куда там из РФ еще самолеты летают.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
andrej shabanov
Ответ Amico Megobari ®
Комментарий удален модератором
Сван и Далквист уж тем более, глупые как пробки
им можно бред нести, а Степановой нет?
+3
-10
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Исаев
Ну здесь вроде сама написала)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Влад Безруков
Не сойдутся)))
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amico Megobari ®
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий