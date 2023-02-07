Вероника Степанова: «Ну вот не нравлюсь я Линн Сван. А должна? Наоборот! Больше шансов, что вы будете смотреть, когда мы с ней наконец сойдемся в коньковом спринте»

Олимпийская чемпионка в эстафете высказалась об отношении норвежских и шведских спортсменов к возможному возвращению россиян на международные старты.

Ранее шведские лыжницы Линн Сван и Майя Далквист заявили, что готовы бойкотировать соревнования под эгидой , если российских спортсменов допустят до участия.

«Со скандинавской прессой я не только общаюсь, но и читаю сама. Все со словами langrenn и längdskidåkning, поиском в сети.

Если читать регулярно, то возникнет ощущение, что все спортсмены там поделились на тех, кто хочет «продолжать дебаты», и тех, кто категорически против нашего участия в принципе.

На самом деле это далеко не так, мягко говоря. Я бы даже расстроилась, если бы не получала столько личных сообщений в духе «жаль, что ты не в Тоблахе сейчас» или «тебя не хватает в Уистлере на U23».

Не от фанатов – от хорошо знакомых лыжниц. Придет время – сами все увидите, в телевизионных трансляциях. Кто кому руки пожимает, кто кого обнимает на финише.

И здесь я честно признаюсь: идея соревноваться с людьми, которые активно против нас, которые говорят о каком-то бойкоте (бойкота не будет – увидите) «заводит» куда больше, чем гонки против друзей.

У меня конкретная идея, предложение. Ну, вот не нравлюсь я . А должна? Да наоборот!

Больше шансов, что вы смотреть будете, когда мы с ней, наконец, сойдемся в коньковом спринте. И да, на 1200 метров я ей, наверное, проиграю. Пока проиграю! А вот на 1600 уже посмотрим – кто кого.

Считай это вызовом, Линн!

Только неплохо бы, чтобы соревнования были не в шведском Фалуне или норвежском Лиллехаммере, а где-то, где откровенных русофобов поменьше – хватит и одного психа вдоль трассы, чтобы сорвать все.

Идеально было бы в Китае – думаю, многие помнят, как Клэбо, Пеллегрино, Шанава и другие сильнейшие гонщики там бежали.

Подойдет и Ski Dubai, где тот же Клебо в показательных выступлениях участвовал. Да хоть в Антарктиде – главное, чтобы телевидению было удобно», – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».

Шведская лыжница Сван о Степановой: «Когда ты говоришь, что знаешь намного больше других, на самом деле ты знаешь намного меньше