Степанова о продлении отстранения россиян: «Ожидаемое решение, но оно погубит лыжные гонки как шоу. Тем временем это даст толчок для развития нам»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам заявила, что недопуск российских лыжников к международным стартам окажет негативное влияние на вид спорта.

22 октября Международная федерация лыжного спорта ( ) приняла решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов.

«Ожидаемое решение, но оно погубит лыжные гонки как шоу. Но тем временем это даст толчок для развития нам.

Треть зрителей лыжных гонок из России. «Матч ТВ» платит деньги за трансляции, на них и устраиваются соревнования.

Без нас мировые лыжные гонки опустятся на уровень того вида спорта, которые практикуются в трех‑четырех странах», – сказала Степанова в эфире программы «Громко!» на .