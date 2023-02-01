Крамер о словах шведских лыжниц про бойкот: «Не думаю, что кто-то из них общался с россиянами. Легко придерживаться лишь одной стороны и тыкать пальцем»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) сборная Норвегии сборная Швеции жен Маркус Крамер Майя Далквист Линн Сван Лыжи

Бывший тренер сборной России Маркус Крамер высказался о готовности шведских лыжниц Линн Сванн и Майи Далквист бойкотировать соревнования с участием россиян.

В январе Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о возможном допуске российских спортсменов в нейтральном статусе.

«Думаю, это хорошее решение [МОК]. Во-первых, я надеюсь, что боевые действия очень скоро завершатся, а во-вторых, что российские спортсмены вскоре даже вернутся на Кубок мира. 

Прямо сейчас россияне понимают, что не могут соревноваться там. Но они рассчитывают на это в будущем.

Я не согласен со шведскими спортсменками. Не думаю, что кто-то из них с российскими спортсменами общался. Было бы хорошо поговорить с ними и услышать мнение о всей ситуации. На мой взгляд, неправильно, что они (шведки) говорят о бойкоте и тому подобном. Это действительно расстраивает.

От решения зависят люди, спортсмены. И, конечно, я знаю, что большинство из них не поддерживают боевые действия и у них есть свои мнения. Легко придерживаться лишь одной стороны и тыкать пальцем.

В этом виде спорта нам нужны российские спортсмены. Нехорошо, когда у нас семь норвежцев в топ-10», – сказал Крамер.

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21 комментарий

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Fenix4050
Ответ Алексей Ильин
Чревато чем, разрешите спросить
уголовным делом по "дискредитации российской армии"
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Алексей Ильин
Ответ Ярик01
Какая часть из них дала присягу и находится в рядах вооруженных сил Российской Федерации? Как можно вообще жить в лицемерии не поддерживая, но кушая за офицерское звание?
А я откуда знаю, я же не Левада - лучше у них и спросите :D
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Ярик01
Ответ Алексей Ильин
Даже Левада говорит о том, что у нас "официально" примерно 25% не поддерживают спецоперацию. Но почему-то 40млн россиян не признают иноагентами или предателями. Так что даже если на секунду представить, что Левада говорит правду - нарушение логики не находишь?
Какая часть из них дала присягу и находится в рядах вооруженных сил Российской Федерации?
Как можно вообще жить в лицемерии не поддерживая, но кушая за офицерское звание?
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filippa
Ответ SnowPhoenix
почему у тебя все комментарии связаны с политотой? мб тебя на другом сайте нужно сидеть. Я уверен на Украине есть спортивные ресурсы и не только. Там будет много твоих единомышленников которым будет нравится твоя точка зрения. Не "раб" блин...
ну этож старая окаинская забава прийти сюда и портить воздух. такая форма садомазо
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Алексей Ильин
Ответ Fenix4050
Потому что безымянные. А вот с именем, со своего акка не поддерживать "спецоперацию" чревато.
Чревато чем, разрешите спросить
+2
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-1
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diogoogogo
Ответ sintenced
"Было бы хорошо поговорить с ними и услышать мнение о всей ситуации" Это да. Вот бы кто-то из российских лыжниц завел, например, блог, чтобы рассказать, как они на самом деле думают... Oh shi-
а ты хорош в советах) что им ещё завести надо?)
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+1
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Fenix4050
Ответ Алексей Ильин
Даже Левада говорит о том, что у нас "официально" примерно 25% не поддерживают спецоперацию. Но почему-то 40млн россиян не признают иноагентами или предателями. Так что даже если на секунду представить, что Левада говорит правду - нарушение логики не находишь?
Потому что безымянные. А вот с именем, со своего акка не поддерживать "спецоперацию" чревато.
+2
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
filippa
ну шведы знатные ...... знаю случаи когда людей увольняли с работы за российский паспорт и русский язык. некоторые рабочие обекты простоьзакрыты для русскоговорящих.
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Konstantin Zagainov
Почему-то те, кто имеет хоть какое-то практическое представление о России, придерживаются более взвешенной позиции. Особенно люди в возрасте и с житейским опытом. Наверное, все они - агегты темнейшего )))) Молодёжь же по обе стороны баррикад предпочитает сыпать категоричными оценками направо и налево.
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SnowPhoenix
Ответ Евгений Соболев
А как с "рабами" общаться то? Что к примеру у них спросить?
почему у тебя все комментарии связаны с политотой? мб тебя на другом сайте нужно сидеть. Я уверен на Украине есть спортивные ресурсы и не только. Там будет много твоих единомышленников которым будет нравится твоя точка зрения. Не "раб" блин...
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+4
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Алексей Ильин
Ответ IrbIS
"̲И̲,̲ ̲к̲о̲н̲е̲ч̲н̲о̲,̲ ̲я̲ ̲з̲н̲а̲ю̲,̲ ̲ч̲т̲о̲ ̲б̲о̲л̲ь̲ш̲и̲н̲с̲т̲в̲о̲ ̲и̲з̲ ̲н̲и̲х̲ ̲н̲е̲ ̲п̲о̲д̲д̲е̲р̲ж̲и̲в̲а̲ю̲т̲ ̲б̲о̲е̲в̲ы̲е̲ ̲д̲е̲й̲с̲т̲в̲и̲я̲ ̲и̲ ̲у̲ ̲н̲и̲х̲ ̲е̲с̲т̲ь̲ ̲с̲в̲о̲и̲ ̲м̲н̲е̲н̲и̲я̲"̲ Это что получается российские лыжи это рассадник предателей и иноагентов, надо принять меры, и конечно хотелось бы услышать объяснение президента федерации
Даже Левада говорит о том, что у нас "официально" примерно 25% не поддерживают спецоперацию. Но почему-то 40млн россиян не признают иноагентами или предателями. Так что даже если на секунду представить, что Левада говорит правду - нарушение логики не находишь?
+3
-3
0
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Ярик01
То есть в Росгвардии и в РА массово завелись лыжники - предатели в погонах?
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Pikachu Pikachu
Ответ Russ Ivan
Спорт стал слишком политизированным, потому что МОК и нац.федерации сами с ушами утонили в политике и предвзятости. Надо чистить этот шлак и карать всяких политиканов и бойкотёров...
Да, это ведь только сейчас случилось. Никто никогда не политизировал спорт, а тут вдруг началось.
+1
-6
-5
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Russ Ivan
Спорт стал слишком политизированным, потому что МОК и нац.федерации сами с ушами утонили в политике и предвзятости. Надо чистить этот шлак и карать всяких политиканов и бойкотёров...
+3
-4
-1
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ROBINZON
Мнение тормознутых шведок,которые конечно без малейшего понятия о причинах спецоперации,тоже надо "бойкотировать" - просто не обращать внимание на их тявканье.
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Евгений Соболев
А как с "рабами" общаться то? Что к примеру у них спросить?
+3
-6
-3
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Павел Мельников
Рассудительно сказал. Было бы странно услышать другое от экс-тренера.
+2
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IrbIS
"̲И̲,̲ ̲к̲о̲н̲е̲ч̲н̲о̲,̲ ̲я̲ ̲з̲н̲а̲ю̲,̲ ̲ч̲т̲о̲ ̲б̲о̲л̲ь̲ш̲и̲н̲с̲т̲в̲о̲ ̲и̲з̲ ̲н̲и̲х̲ ̲н̲е̲ ̲п̲о̲д̲д̲е̲р̲ж̲и̲в̲а̲ю̲т̲ ̲б̲о̲е̲в̲ы̲е̲ ̲д̲е̲й̲с̲т̲в̲и̲я̲ ̲и̲ ̲у̲ ̲н̲и̲х̲ ̲е̲с̲т̲ь̲ ̲с̲в̲о̲и̲ ̲м̲н̲е̲н̲и̲я̲"̲
Это что получается российские лыжи это рассадник предателей и иноагентов, надо принять меры, и конечно хотелось бы услышать объяснение президента федерации
+9
-6
+3
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sintenced
"Было бы хорошо поговорить с ними и услышать мнение о всей ситуации"
Это да. Вот бы кто-то из российских лыжниц завел, например, блог, чтобы рассказать, как они на самом деле думают... Oh shi-
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-6
+14
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Верю-не верю
Респект тренеру!
+3
-3
0
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Valentin Efimenko
Переживает сильно за своих бывших подопечных, раз не боится такое сказать. Хотя, погодите...🤔
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-1
-1
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