Крамер о словах шведских лыжниц про бойкот: «Не думаю, что кто-то из них общался с россиянами. Легко придерживаться лишь одной стороны и тыкать пальцем»

Бывший тренер сборной России Маркус Крамер высказался о готовности шведских лыжниц Линн Сванн и Майи Далквист бойкотировать соревнования с участием россиян.

В январе Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о возможном допуске российских спортсменов в нейтральном статусе.

«Думаю, это хорошее решение [МОК]. Во-первых, я надеюсь, что боевые действия очень скоро завершатся, а во-вторых, что российские спортсмены вскоре даже вернутся на Кубок мира.

Прямо сейчас россияне понимают, что не могут соревноваться там. Но они рассчитывают на это в будущем.

Я не согласен со шведскими спортсменками. Не думаю, что кто-то из них с российскими спортсменами общался. Было бы хорошо поговорить с ними и услышать мнение о всей ситуации. На мой взгляд, неправильно, что они (шведки) говорят о бойкоте и тому подобном. Это действительно расстраивает.

От решения зависят люди, спортсмены. И, конечно, я знаю, что большинство из них не поддерживают боевые действия и у них есть свои мнения. Легко придерживаться лишь одной стороны и тыкать пальцем.

В этом виде спорта нам нужны российские спортсмены. Нехорошо, когда у нас семь норвежцев в топ-10», – сказал Крамер.

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