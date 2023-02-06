Панжинский о нейтральном статусе: «Главная символика каждого спортсмена – русская речь, русские имена и фамилии. Вряд ли кто-то скажет, что Большунов неизвестно из какой страны»

Серебряный призер Олимпиады-2010 в лыжных гонках Александр Панжинский считает, что российские спортсмены не должны отказываться от участия в соревнованиях в нейтральном статусе.

«Под нейтральным статусом мы ездили на две Олимпиады, на чемпионат мира, и поэтому проблемы здесь не вижу, если не будет введено каких-то дополнительных требований, которые будут противоречить моральным ценностям каждого спортсмена, о чем сейчас начинают говорить.

Но пока никаких конкретных критериев в виде отказаться или осудить Родину и действия властей, я так понимаю, нет. Такие требования россияне не смогут выполнить, потому что тогда у них будет уголовное преследование, ответственность в России.

В общем, я считаю, что российским лыжникам однозначно нужно ехать, если такая возможность предоставится. Это лучший выход в данной сложившейся ситуации. Я испытывал это на себе в 2018 году – неприятно и не столь гордо, но из двух зол выбирать нужно меньшее – это участие в соревнованиях.

Самая главная символика каждого спортсмена – русская речь, русские имена и фамилии. Вряд ли кто-то скажет, что Александр Большунов неизвестно из какой страны. Все знают, что он из России и он русский. Поэтому здесь проблем нет», – сказал Панжинский.

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