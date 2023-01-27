Генсек FIS о допуске россиян к ЧМ-2023: «У нас не запланирована встреча до старта чемпионата мира, поэтому никакое решение по этому поводу не может быть принято»

Генеральный секретарь Международной федерации лыжных видов ( ) Мишель Вион заявил, что сборные России и Беларуси точно не выступят на чемпионате мира 2023 года в Планице.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что рассмотрит допуск российских атлетов к международным соревнованиям при соблюдении строгих правил.

В частности, участвовать в соревнованиях смогут только те спортсмены, которые не выступали против миротворческой миссии МОК и не выступали с активной поддержкой боевых действий, а также соблюдают правила Всемирного антидопингового кодекса.

«У нас не запланирована встреча до старта чемпионата мира, поэтому никакое решение по этому поводу не может быть принято.

Мы всегда говорили, что будем следовать рекомендациям МОК. Надеюсь, так и будет. До весенней встречи у меня нет никаких комментариев, кроме тех, что уже были озвучены этой зимой», – сказал Вион.

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