Россия – главный рынок телетрансляций по лыжным гонкам в сезоне-2021/22, Норвегия – 5-я: отчет FIS

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Россия стала главным рынком телетрансляций по лыжным гонкам в сезоне-2021/22.

Об этом говорится в отчете Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

В прошлом сезоне трансляции лыжных гонок в России посмотрели совокупно 271 млн раз, на втором месте Швеция – 164 млн, Норвегия – 5-я (89 млн).

По параметру Event Impressions (он нужен для более точного анализа рынка и высчитывается по формуле: общее время трансляций в секундах умножается на число зрителей в миллионах и все это делится на 30 секунд) Россия лидирует с большим отрывом – 7504 пункта (35% от всего рынка), дальше – Швеция (4268, 20%), Финляндия (2745, 13%), Германия (2094, 10%) и Норвегия (1778, 8%).

Эти пять стран – самые важные рынки для FIS в лыжных гонках (86% вместе).

Доклад о популярности лыжных гонок: Россия – с отрывом лидер по аудитории; а когда норвежцы не участвуют, рейтинги выше!

Просмотры Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2021/22 упали на 27% по сравнению с прошлым годом – это худший результат за 5 лет

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