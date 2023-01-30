Тихонов о нейтральном статусе на Олимпиаде: «Если победит Большунов, никто не скажет, что он американец. Если бы я сейчас был спортсменом, я бы поехал»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил заявления главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о возможном допуске россиян к соревнованиям.

«Наконец-то до МОК и Баха дошло, что должна быть конкуренция, которую мы всегда оказывали. Без России ее нет. Также существует интерес со стороны прессы и телевидения. Сейчас интерес начинает теряться – это основная причина.

Например, в лыжах норвежцам конкуренцию составляют наши парни, а их девушкам – парочка наших. Вот и все! Основная причина потепления риторики со стороны МОК находится именно в этом. Также еще просматривается финансовая причина. Федерации теряют очень много денег», – отметил бывший биатлонист.

Также Тихонов призвал спортсменов не отказываться от участия в Олимпийских играх в нейтральном статусе.

«Я прекрасно понимаю наших спортсменов. Мечта любого спортсмена – Олимпийские игры. Решать будет правительство, конечно, но скажу так: если победит и будет на пьедестале Большунов, никто не скажет или подумает, что он американец!

Если бы я сейчас был в статусе спортсмена, я бы поехал. Нужно доказывать и побеждать. Всем будет понятно, что стоит наш спортсмен и никаких вопросов нет», – заявил Тихонов.

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