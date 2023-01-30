Тихонов о нейтральном статусе на Олимпиаде: «Если победит Большунов, никто не скажет, что он американец. Если бы я сейчас был спортсменом, я бы поехал»
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил заявления главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о возможном допуске россиян к соревнованиям.
«Наконец-то до МОК и Баха дошло, что должна быть конкуренция, которую мы всегда оказывали. Без России ее нет. Также существует интерес со стороны прессы и телевидения. Сейчас интерес начинает теряться – это основная причина.
Например, в лыжах норвежцам конкуренцию составляют наши парни, а их девушкам – парочка наших. Вот и все! Основная причина потепления риторики со стороны МОК находится именно в этом. Также еще просматривается финансовая причина. Федерации теряют очень много денег», – отметил бывший биатлонист.
Также Тихонов призвал спортсменов не отказываться от участия в Олимпийских играх в нейтральном статусе.
«Я прекрасно понимаю наших спортсменов. Мечта любого спортсмена – Олимпийские игры. Решать будет правительство, конечно, но скажу так: если победит и будет на пьедестале Большунов, никто не скажет или подумает, что он американец!
Если бы я сейчас был в статусе спортсмена, я бы поехал. Нужно доказывать и побеждать. Всем будет понятно, что стоит наш спортсмен и никаких вопросов нет», – заявил Тихонов.
Александр Тихонов: «Томшин готов выступать без флага и гимна? Может, его назвать без имени и фамилии, наименовать козлом отпущения»
«Будет раскол в обществе». Наш спорт в растерянности после условий МОК – соглашаться или нет?
МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие
На самом деле Бах ничего не говорил о подписании каких-то документов, об обязательном осуждении СВО на камеру.
Он сказал, что нужно допускать тех спортсменов, кто активно не поддерживал СВО.
Согласитесь, это не одно и то же.
Потому что, условно, заявить спортсмен может одно.
А на пьедестал выйти с буквой z, и в думу сразу с пьедестала. к тому же процесс допуска длинный,
еще непонятно, что со спортивными руководителями, кого пустят, кого нет, а без чиновников наших спортсменов не выпустят.
Вот будут подготавливать возвращение, а весной эскалация, и полетят ракеты, и сразу все заморозится.
Кто-то тут правильно написал, пустят только после остановки сво, и начнут с юношеского спорта и детей, а пока будут вечно переговариваться
..значит Томшин если без флага и гимна, то козёл,
А если Тихонов без флага и гимна, то ..не козёл!
"Если бы я сейчас был в статусе спортсмена, я бы поехал"(с). 🤔..
какой-то.. беспредел!
А если «экзамены» то наш народ должен знать какие ответы дал каждый спортсмен на вопросы западных «экзаменаторов»