Тихонов о нейтральном статусе на Олимпиаде: «Если победит Большунов, никто не скажет, что он американец. Если бы я сейчас был спортсменом, я бы поехал»

Теги Александр Тихонов лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) МОК Олимпийская сборная России сборная Норвегии сборная Норвегии жен Томас Бах Александр Большунов Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил заявления главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о возможном допуске россиян к соревнованиям.

«Наконец-то до МОК и Баха дошло, что должна быть конкуренция, которую мы всегда оказывали. Без России ее нет. Также существует интерес со стороны прессы и телевидения. Сейчас интерес начинает теряться – это основная причина.

Например, в лыжах норвежцам конкуренцию составляют наши парни, а их девушкам – парочка наших. Вот и все! Основная причина потепления риторики со стороны МОК находится именно в этом. Также еще просматривается финансовая причина. Федерации теряют очень много денег», – отметил бывший биатлонист.

Также Тихонов призвал спортсменов не отказываться от участия в Олимпийских играх в нейтральном статусе.

«Я прекрасно понимаю наших спортсменов. Мечта любого спортсмена – Олимпийские игры. Решать будет правительство, конечно, но скажу так: если победит и будет на пьедестале Большунов, никто не скажет или подумает, что он американец!

Если бы я сейчас был в статусе спортсмена, я бы поехал. Нужно доказывать и побеждать. Всем будет понятно, что стоит наш спортсмен и никаких вопросов нет», – заявил Тихонов.

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30 комментариев

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starichok77
Ответ Olga.t
К вечеру мнение Тихонова может кардинально измениться. "Плавали, знаем"))
да, старость - не радость..., и не токма у Тихонова((
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starichok77
Ответ Одинокий путник
Я подозреваю,что для того,чтобы быть допущенным к международным соревнованиям,каждый спортсмен будет обязан официально на камеру осудить СВО на территории Украины и выразить своё несогласие с внешней политикой проводимой Путиным,то есть сделать практически то,что сделал актёр Артур Смольянинов,Борис Гребенщиков,Чулпан Хаматова.Ведь Бах так прямым текстом о несогласии спортсменов с политикой своей Родины и говорит в своём выступлении, так что просто поехать без флага и гимна не получится.Специально всё так и задумано,чтобы спортсмены унижались,чтобы в российском обществе возник раскол.Тихонов,хоть он и прожил полжизни в Европе,так и не понял коварство представителей западной цивилизации.Не зря именно в Западной Европе были придуманы инквизиция, национал-шовинизм, коммунизм,русофобия.
"Родина - не пятая точка президента"! не путай Родину и правительство!
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DebunkerOfMyths
Вот же он! ЛДПРовцы это же 100% (точнее 146%) тот кто должен возглавить вашу партию!
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Olga.t
Ответ Одинокий путник
Я подозреваю,что для того,чтобы быть допущенным к международным соревнованиям,каждый спортсмен будет обязан официально на камеру осудить СВО на территории Украины и выразить своё несогласие с внешней политикой проводимой Путиным,то есть сделать практически то,что сделал актёр Артур Смольянинов,Борис Гребенщиков,Чулпан Хаматова.Ведь Бах так прямым текстом о несогласии спортсменов с политикой своей Родины и говорит в своём выступлении, так что просто поехать без флага и гимна не получится.Специально всё так и задумано,чтобы спортсмены унижались,чтобы в российском обществе возник раскол.Тихонов,хоть он и прожил полжизни в Европе,так и не понял коварство представителей западной цивилизации.Не зря именно в Западной Европе были придуманы инквизиция, национал-шовинизм, коммунизм,русофобия.
Это всего лишь ваши подозрения.
На самом деле Бах ничего не говорил о подписании каких-то документов, об обязательном осуждении СВО на камеру.
Он сказал, что нужно допускать тех спортсменов, кто активно не поддерживал СВО.
Согласитесь, это не одно и то же.
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evgeniy
Вечером за упокой, утром - за здравие! Иваныч, завел бы себе секретаря, что ли, что бы напоминал, о чем вчера вещал.
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ReneHoseman
Имхо , баху это все по-фигу, но его просит макрон, которому надо проводить ОИ. В реальности, пока сво, наших не допустят, что бы не говорили.
Потому что, условно, заявить спортсмен может одно.
А на пьедестал выйти с буквой z, и в думу сразу с пьедестала. к тому же процесс допуска длинный,
еще непонятно, что со спортивными руководителями, кого пустят, кого нет, а без чиновников наших спортсменов не выпустят.
Вот будут подготавливать возвращение, а весной эскалация, и полетят ракеты, и сразу все заморозится.
Кто-то тут правильно написал, пустят только после остановки сво, и начнут с юношеского спорта и детей, а пока будут вечно переговариваться
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Погладь быка
А если Уайлд или Ан побегут, что скажут? Коренные москвичи бегут?
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Лукерья
)))) не а ЧЁ это такое?
..значит Томшин если без флага и гимна, то козёл,
А если Тихонов без флага и гимна, то ..не козёл!
"Если бы я сейчас был в статусе спортсмена, я бы поехал"(с). 🤔..
какой-то.. беспредел!
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tanusha
Ответ Realist2022
Перед ОИ 2018 не пригласили тех, кто попал в базы соответствующие, а теперь не пригласят на 100% тех, кто 18.03.2022 засветился в Лужниках и 26.04.2022 - в Кремле
Сергей Устюгов, Шипулин, Виктор Ан - их не пригласили без всяких причин
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Антон Александров
Александр Тихонов в фильме "Сплит"
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Realist2022
Ответ tanusha
А Вы не допускаете, что их просто не "пригласят", как было перед ОИ 2018?
Перед ОИ 2018 не пригласили тех, кто попал в базы соответствующие, а теперь не пригласят на 100% тех, кто 18.03.2022 засветился в Лужниках и 26.04.2022 - в Кремле
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Realist2022
Ответ СИ
Тихонов, не подогревай. Идёт СВО и ее результат существенно скажется на нашей стране Россия. Деньги нужны на СВО. А спортсмены пускай сами решают - ехать - не ехать . Только без «экзаменов» и за свой счёт. А если «экзамены» то наш народ должен знать какие ответы дал каждый спортсмен на вопросы западных «экзаменаторов»
Почему вы до сих пор не под Бахмутом?
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Realist2022
Ответ Одинокий путник
Я подозреваю,что для того,чтобы быть допущенным к международным соревнованиям,каждый спортсмен будет обязан официально на камеру осудить СВО на территории Украины и выразить своё несогласие с внешней политикой проводимой Путиным,то есть сделать практически то,что сделал актёр Артур Смольянинов,Борис Гребенщиков,Чулпан Хаматова.Ведь Бах так прямым текстом о несогласии спортсменов с политикой своей Родины и говорит в своём выступлении, так что просто поехать без флага и гимна не получится.Специально всё так и задумано,чтобы спортсмены унижались,чтобы в российском обществе возник раскол.Тихонов,хоть он и прожил полжизни в Европе,так и не понял коварство представителей западной цивилизации.Не зря именно в Западной Европе были придуманы инквизиция, национал-шовинизм, коммунизм,русофобия.
Только политику проводит не Родина, а те, кто ей правит. А правящие, как известно, имеют свойство меняться, но Родина остаётся.
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Dmitrii Postnikov
Вот только Большунова-то скорее всего на Олимпиаду не пустят, лол. Путинские Z-концерты даром не проходят.
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Кац Мац
Ответ ecopromo
че то туповатый юмор. Про таблетки напиши байдену или пэлоси
да походу это и тебя тоже касается
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Одинокий путник
Я подозреваю,что для того,чтобы быть допущенным к международным соревнованиям,каждый спортсмен будет обязан официально на камеру осудить СВО на территории Украины и выразить своё несогласие с внешней политикой проводимой Путиным,то есть сделать практически то,что сделал актёр Артур Смольянинов,Борис Гребенщиков,Чулпан Хаматова.Ведь Бах так прямым текстом о несогласии спортсменов с политикой своей Родины и говорит в своём выступлении, так что просто поехать без флага и гимна не получится.Специально всё так и задумано,чтобы спортсмены унижались,чтобы в российском обществе возник раскол.Тихонов,хоть он и прожил полжизни в Европе,так и не понял коварство представителей западной цивилизации.Не зря именно в Западной Европе были придуманы инквизиция, национал-шовинизм, коммунизм,русофобия.
+3
-3
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Olga.t
К вечеру мнение Тихонова может кардинально измениться. "Плавали, знаем"))
+3
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СИ
Тихонов, не подогревай. Идёт СВО и ее результат существенно скажется на нашей стране Россия. Деньги нужны на СВО. А спортсмены пускай сами решают - ехать - не ехать . Только без «экзаменов» и за свой счёт.
А если «экзамены» то наш народ должен знать какие ответы дал каждый спортсмен на вопросы западных «экзаменаторов»
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tanusha
Ответ ecopromo
однозначно нужно ехать. Цвета флага на экране тв не имеют значения. Все и так понимают из какой страны будет большунов или щербакова
А Вы не допускаете, что их просто не "пригласят", как было перед ОИ 2018?
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petr
Быстро переобулся -ну оно и понято -деменция -свое имя то уже не помнит-патриет.
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Anatiana
Хорошо, что ты не спортсмен и даже не авторитет
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ecopromo
Ответ selso99
Понедельник. На утреннем обходе главврач таблетки выдал.
че то туповатый юмор. Про таблетки напиши байдену или пэлоси
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ecopromo
однозначно нужно ехать. Цвета флага на экране тв не имеют значения. Все и так понимают из какой страны будет большунов или щербакова
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selso99
Понедельник. На утреннем обходе главврач таблетки выдал.
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sava k
Ответ Елена Бабушкина
Вчера другое говорил же.. Методичка поменялась?
Все зависит от степени очистки применяемой жидкости.
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