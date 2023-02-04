Александр Панжинский: «Альтернативы Олимпийским играм или ЧМ на данный момент нет. Нам надо выступать, пускай и под нейтральным флагом»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Олимпийская сборная России Александр Панжинский Париж-2024 Лыжи

Серебряный призер Олимпиады-2010 в лыжных гонках Александр Панжинский высказался о возможном допуске россиян к международным соревнованиям.

«Слежу за новостями, переживаю. Сейчас вроде бы забрезжил свет в конце тоннеля, что якобы на каких‑то условиях будут нас допускать. Какие условия – это важно. Если они не будут расходиться с какими‑то моральными ценностями человека, я считаю, что это хорошее решение в данной ситуации.

Альтернативы Олимпийским играм или чемпионатам мира у нас на данный момент нет. Лучшим спортсменам нужно соревноваться с лучшими в мире. Поэтому, чтобы не терялась популярность нашего вида спорта, нам надо выступать, пускай и под нейтральным флагом.

Конечно, спортсмену тяжелее, когда он не слышит собственного гимна, не видит собственного флага. Безусловно, мы хотим выступать как до 2016 года, но на данный момент нас устроит и такое решение, а дальше спортивные чиновники будут работать, будут делать свое дело», – сказал Панжинский. 

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Boomzik
Никакой белой тряпки, только гимн и флаг. Иначе это предательство тех кто защищает родину.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ded!?
Большунова, Непряеву, Степанову и др. сильных спортсменов не допустят под любым предлогом, как не допустили Устюгова, Крюкова и других . Так что не надо ,просясь на полусогнутых, унижать Россию уже и так униженную
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ibra875
О, как. А кто-то обещал внутренние соревнования, которым будет завидовать весь мир
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Какие-то моральные принципы русского человека, к которым нельзя прикосаться, это поддержка сво? Тогда российских спортсменов ждут плохие новости
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
Тогда уж лучше вообще без флага.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий