Александр Панжинский: «Альтернативы Олимпийским играм или ЧМ на данный момент нет. Нам надо выступать, пускай и под нейтральным флагом»

Серебряный призер Олимпиады-2010 в лыжных гонках Александр Панжинский высказался о возможном допуске россиян к международным соревнованиям.

«Слежу за новостями, переживаю. Сейчас вроде бы забрезжил свет в конце тоннеля, что якобы на каких‑то условиях будут нас допускать. Какие условия – это важно. Если они не будут расходиться с какими‑то моральными ценностями человека, я считаю, что это хорошее решение в данной ситуации.

Альтернативы Олимпийским играм или чемпионатам мира у нас на данный момент нет. Лучшим спортсменам нужно соревноваться с лучшими в мире. Поэтому, чтобы не терялась популярность нашего вида спорта, нам надо выступать, пускай и под нейтральным флагом.

Конечно, спортсмену тяжелее, когда он не слышит собственного гимна, не видит собственного флага. Безусловно, мы хотим выступать как до 2016 года, но на данный момент нас устроит и такое решение, а дальше спортивные чиновники будут работать, будут делать свое дело», – сказал Панжинский.

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