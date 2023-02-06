Юрий Бородавко: «Ступак вернется в Россию прямо к соревнованиям в Малиновке. По ее состоянию будет смотреть, в каких гонках она примет участие»

Теги сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Юлия Ступак (Белорукова) Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, когда олимпийская чемпионка Юлия Ступак вернется в Россию.

Ранее стало известно, что лыжница тренируется в итальянском Тоблахе. Она должна выступить на соревнованиях «Чемпионские высоты», которые пройдут с 23 февраля по 5 марта в Малиновке.

«Юлия вернется в Россию прямо к соревнованиям в Малиновке. Уже будем смотреть по ее состоянию, как она будет готова, от этого и будет определено, в каких гонках она примет участие.

У нас нет никакого конфликта, Юля просто захотела потренироваться в Италии. Какие конфликты могут быть? У нас даже нет предпосылок для него», – сказал Бородавко.

«Она не должна тренироваться на трассах Кубка мира, не имея допуска к соревнованиям». Юлия Ступак на сборе в Тоблахе – в FIS недовольны

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3 комментария

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petr
Просто капитан ВС РФ во время СВО захотела погонять в Италии -ну пустячок --она ж там в сортире не кого на замочила .
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Iuasamotu
По приезду в Россию, Ступак нужно задержать, чтобы она дала объяснения, зачем она опозорила честь российской спортсменки выйдя на тренировочную трассу Кубка мира, зная что это нарушение правил
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SkierNSK
Случайно там же Крамер оказался🤔
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