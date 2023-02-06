Юрий Бородавко: «Ступак вернется в Россию прямо к соревнованиям в Малиновке. По ее состоянию будет смотреть, в каких гонках она примет участие»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, когда олимпийская чемпионка Юлия Ступак вернется в Россию.

Ранее стало известно, что лыжница тренируется в итальянском Тоблахе. Она должна выступить на соревнованиях «Чемпионские высоты», которые пройдут с 23 февраля по 5 марта в Малиновке.

«Юлия вернется в Россию прямо к соревнованиям в Малиновке. Уже будем смотреть по ее состоянию, как она будет готова, от этого и будет определено, в каких гонках она примет участие.

У нас нет никакого конфликта, Юля просто захотела потренироваться в Италии. Какие конфликты могут быть? У нас даже нет предпосылок для него», – сказал Бородавко.

«Она не должна тренироваться на трассах Кубка мира, не имея допуска к соревнованиям». Юлия Ступак на сборе в Тоблахе – в FIS недовольны