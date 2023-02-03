Бородавко о словах Ресте про Ступак: «Он слишком много на себя берет. Лучше бы не скрывал допинговые скандалы в своей федерации и не лез туда, куда его не просят»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Юлия Ступак (Белорукова) Эрик Ресте Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на высказывание президента Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрика Ресте о том, что Юлия Ступак не должна тренироваться в Италии на трассах Кубка мира. 

«Он слишком много на себя берет. Российские спортсмены не допущены к соревнованиям, но они так же могут тренироваться в том месте, в котором захотят.

Лучше бы Эрик Ресте не скрывал допинговые скандалы в своей федерации и не лез туда, куда его не просят! За все эти годы он скрывал в своей стране допинговые скандалы, а теперь мешает находиться в Европе людям, которые просто отстранены от соревнований. Этот человек давно себя запятнал и не должен быть у руля лыжного спорта Норвегии.

Для многих это то лицо, которое дискредитирует весь лыжный спорт этой страны!» — сказал Бородавко.

«Она не должна тренироваться на трассах Кубка мира, не имея допуска к соревнованиям». Юлия Ступак на сборе в Тоблахе – в FIS недовольны

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11 комментариев

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Щеглот
Отправляйте юлю от греха подальше во францию, в париж. Пусть там тренируется. Там и высота подходящая.
Кстати, товарищи эксперты, подскажите ведущему эксперту на какой высоте находится то, где будет то, к чему готовится мутненькая юля? Там высоты хотя бы совпадают?
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Грюденфельдер
Ответ Vicing Charlsson
Как будто Бородавко не запятнал самого себя допингом. Весь мир знает что он допинговый тренер . У кого что болит, о том и говорит.
Да Бородавко к сожалению для него проходит в лыжном сообществе как допинг-тренер , слышал уже много раз
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Ярик01
По чужому id, которым выступает тренировочный жилет, не имеет право.
+3
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Щеглот
Ответ Алексей Никитин
Этот то тренер допингист, а тот руководитель федерации допинга и помады норвегии
и фтора)
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Щеглот
Ответ LoRa
Во как - из-за Юлечки прямо "война" экспертов по допингу начинается))
а из-за глупых женщин всегда так)
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Алексей Никитин
Ответ Vicing Charlsson
Как будто Бородавко не запятнал самого себя допингом. Весь мир знает что он допинговый тренер . У кого что болит, о том и говорит.
Этот то тренер допингист, а тот руководитель федерации допинга и помады норвегии
+3
-2
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velesss
Бородавка то чем лучше )))
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LoRa
Во как - из-за Юлечки прямо "война" экспертов по допингу начинается))
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murzzzzzilka
«Беги, дядь Мить!»(с)
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Nightguest
Бородавко эксперт в деле допинга
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Vicing Charlsson
Как будто Бородавко не запятнал самого себя допингом. Весь мир знает что он допинговый тренер . У кого что болит, о том и говорит.
+9
-8
+1
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