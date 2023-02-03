Бородавко о словах Ресте про Ступак: «Он слишком много на себя берет. Лучше бы не скрывал допинговые скандалы в своей федерации и не лез туда, куда его не просят»
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на высказывание президента Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрика Ресте о том, что Юлия Ступак не должна тренироваться в Италии на трассах Кубка мира.
«Он слишком много на себя берет. Российские спортсмены не допущены к соревнованиям, но они так же могут тренироваться в том месте, в котором захотят.
Лучше бы Эрик Ресте не скрывал допинговые скандалы в своей федерации и не лез туда, куда его не просят! За все эти годы он скрывал в своей стране допинговые скандалы, а теперь мешает находиться в Европе людям, которые просто отстранены от соревнований. Этот человек давно себя запятнал и не должен быть у руля лыжного спорта Норвегии.
Для многих это то лицо, которое дискредитирует весь лыжный спорт этой страны!» — сказал Бородавко.
«Она не должна тренироваться на трассах Кубка мира, не имея допуска к соревнованиям». Юлия Ступак на сборе в Тоблахе – в FIS недовольны
Кстати, товарищи эксперты, подскажите ведущему эксперту на какой высоте находится то, где будет то, к чему готовится мутненькая юля? Там высоты хотя бы совпадают?