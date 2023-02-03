Юрий Бородавко: «Если кто‑то недоволен, что Ступак тренируется на трассах Кубка мира, пусть эти недовольства оставят при себе»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Юлия Ступак (Белорукова) Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подтвердил, что олимпийская чемпионка Юлия Ступак тренируется в Италии. 

«Действительно, Ступак тренируется там, на трассе в Ливиньо.

Она посчитала, что для подготовки к главным стартам сезона высота там более приемлемая. Ровно поэтому мы и приняли решение, что она поедет туда на подготовку.

Если кто‑то недоволен, что Юлия тренируется на трассах Кубка мира, пусть эти недовольства оставят при себе.

Она не участвует в соревнованиях, но она не дисквалифицирована! Она может находиться там, где захочет», – сказал Бородавко.

«Она не должна тренироваться на трассах Кубка мира, не имея допуска к соревнованиям». Юлия Ступак на сборе в Тоблахе – в FIS недовольны

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3 комментария

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LoRa
А Юля там одна тренируется? Просветите, кто в курсе, пожалуйста)
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Iuasamotu
Вероника Степанова: "А что так можно было?"
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vanek123
в головушку не укладывается...соревноваться не может а в европе потеть может...
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