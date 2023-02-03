Юрий Бородавко: «Если кто‑то недоволен, что Ступак тренируется на трассах Кубка мира, пусть эти недовольства оставят при себе»

Тренер сборной России по лыжным гонкам подтвердил, что олимпийская чемпионка Юлия Ступак тренируется в Италии.

«Действительно, Ступак тренируется там, на трассе в Ливиньо.

Она посчитала, что для подготовки к главным стартам сезона высота там более приемлемая. Ровно поэтому мы и приняли решение, что она поедет туда на подготовку.

Если кто‑то недоволен, что Юлия тренируется на трассах Кубка мира, пусть эти недовольства оставят при себе.

Она не участвует в соревнованиях, но она не дисквалифицирована! Она может находиться там, где захочет», – сказал Бородавко.

«Она не должна тренироваться на трассах Кубка мира, не имея допуска к соревнованиям». Юлия Ступак на сборе в Тоблахе – в FIS недовольны