Юрий Бородавко: «Если кто‑то недоволен, что Ступак тренируется на трассах Кубка мира, пусть эти недовольства оставят при себе»
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подтвердил, что олимпийская чемпионка Юлия Ступак тренируется в Италии.
«Действительно, Ступак тренируется там, на трассе в Ливиньо.
Она посчитала, что для подготовки к главным стартам сезона высота там более приемлемая. Ровно поэтому мы и приняли решение, что она поедет туда на подготовку.
Если кто‑то недоволен, что Юлия тренируется на трассах Кубка мира, пусть эти недовольства оставят при себе.
Она не участвует в соревнованиях, но она не дисквалифицирована! Она может находиться там, где захочет», – сказал Бородавко.
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