Бородавко о Кристине Резцовой в лыжных гонках: «Это будет для нее настоящий вызов, с удовольствием приму ее»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил желание биатлонистки Кристины Резцовой выступить на лыжном чемпионате России.

«Конечно, я ее буду рад приветствовать на чемпионате России! Есть мировая практика участия биатлонистов в лыжных гонках. Это будет для нее настоящий вызов, с удовольствием приму ее.

Только положительно могу к этому относиться, это может быть ее стимулом к совершенству и развитию.

Помогут ли ей гены Анфисы Анатольевны? Они ей помогают на протяжении всей карьеры. Кристина уже призер Олимпийских игр в биатлоне, поэтому для лыж ей потребуется мотивация, психология и отдача, а остальное у нее уже есть. Будем рады видеть ее у нас!» – сказал Бородавко.

Кристина Резцова: «Я еще в прошлом сезоне хотела пробежать на чемпионате России по лыжным гонкам. Я эту затею не оставляю»