Бородавко о Кристине Резцовой в лыжных гонках: «Это будет для нее настоящий вызов, с удовольствием приму ее»

Теги сборная России жен лыжные гонки чемпионат России Юрий Бородавко Олимпийская сборная России Кристина Резцова Лыжи

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил желание биатлонистки Кристины Резцовой выступить на лыжном чемпионате России.

«Конечно, я ее буду рад приветствовать на чемпионате России! Есть мировая практика участия биатлонистов в лыжных гонках. Это будет для нее настоящий вызов, с удовольствием приму ее.

Только положительно могу к этому относиться, это может быть ее стимулом к совершенству и развитию.

Помогут ли ей гены Анфисы Анатольевны? Они ей помогают на протяжении всей карьеры. Кристина уже призер Олимпийских игр в биатлоне, поэтому для лыж ей потребуется мотивация, психология и отдача, а остальное у нее уже есть. Будем рады видеть ее у нас!» – сказал Бородавко.

Кристина Резцова: «Я еще в прошлом сезоне хотела пробежать на чемпионате России по лыжным гонкам. Я эту затею не оставляю»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий