Кристина Резцова: «Я еще в прошлом сезоне хотела пробежать на чемпионате России по лыжным гонкам. Я эту затею не оставляю»

Российская биатлонистка Кристина Резцова заявила о желании выступить на чемпионате России по лыжным гонкам.

Спортсменка пропускает нынешний сезон из-за беременности.

«Я еще в прошлом сезоне хотела пробежать на чемпионате России по лыжным гонкам, к сожалению, меня тогда не допустили. Но я эту затею не оставляю, очень надеюсь, что мне удастся посоревноваться с девчонками.

Хотелось бы посмотреть, как я буду смотреться на их уровне. Не так давно я тренировалась вместе с Юлей Ступак. Я-то беременная, а она – нет, так что ей было попроще», – сказала Резцова.