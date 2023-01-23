Кристина Резцова: «Я еще в прошлом сезоне хотела пробежать на чемпионате России по лыжным гонкам. Я эту затею не оставляю»

Теги сборная России жен лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России Кристина Резцова Юлия Ступак (Белорукова) Биатлон

Российская биатлонистка Кристина Резцова заявила о желании выступить на чемпионате России по лыжным гонкам.

Спортсменка пропускает нынешний сезон из-за беременности.

«Я еще в прошлом сезоне хотела пробежать на чемпионате России по лыжным гонкам, к сожалению, меня тогда не допустили. Но я эту затею не оставляю, очень надеюсь, что мне удастся посоревноваться с девчонками.

Хотелось бы посмотреть, как я буду смотреться на их уровне. Не так давно я тренировалась вместе с Юлей Ступак. Я-то беременная, а она – нет, так что ей было попроще», – сказала Резцова.

4 комментария

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Анатолий К
По ветеранам сможет попробовать, а тут паровоз уже ушёл.
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Booligan
То есть уже будучи сильно беременной проверять уровень? Сомнительная идея
+7
-1
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Julia
Ответ Angry_bear
Во-первых Крис, ты не знаешь наверняка про Юлю Ступак, а вдруг она тоже беременная!)))) - чет давно ее не видно, не слышно... ))) а во вторых ты бы сама то пока никуда не бегала пока, уж наверное в следующем году)
Ступак планирует в Малиновке выступить
+3
0
+3
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Angry_bear
Во-первых Крис, ты не знаешь наверняка про Юлю Ступак, а вдруг она тоже беременная!)))) - чет давно ее не видно, не слышно... ))) а во вторых ты бы сама то пока никуда не бегала пока, уж наверное в следующем году)
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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