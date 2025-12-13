1

Горнолыжница Гизин перенесла две операции после падения на тренировке

Горнолыжница Гизин перенесла две операции после падения.

Двукратная олимпийская чемпионка по горным лыжам Мишель Гизин перенесла две операции после падения на тренировке.

Накануне швейцарская спортсменка упала на тренировке по скоростному спуску в рамках этапа Кубка мира в Санкт-Морице. Гизин доставили ​​вертолетом в местную больницу, но из-за сложности полученных травм перевели в Цюрих.

«Две операции на шейном отделе позвоночника и правом запястье прошли успешно. Я получил от нее голосовое сообщение, она выглядела очень позитивно. Она проанализировала ситуацию и пожелала команде всего наилучшего. В сложившихся обстоятельствах она чувствует себя хорошо.

Операцию на колене еще не проводили, нужно пройти дальнейшие обследования. Она все еще находится в клинике Хирсланден в Цюрихе. Не могу сказать, как долго ей предстоит там быть», – рассказал тренер женской команды Беат Чуор в интервью Blick.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
горные лыжи
сборная Швейцарии жен
Мишель Гизин
травмы
