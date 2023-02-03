Кристина Резцова: «Абсолютно не стремлюсь превзойти результаты мамы. Но считаю, что мне еще есть куда расти, к чему стремиться»

Двукратный призер Олимпиады-2022 по биатлону рассказала, что не стремится превзойти достижения матери – трехкратной олимпийской чемпионки .

– Осенью ваш муж Иван Анисимов сказал, что Анфиса Резцова не перенесет, если вы повторите ее результаты. У вас есть такая мотивация?

– Я абсолютно не стремлюсь превзойти результаты мамы. Но считаю, что мне еще есть куда расти, к чему стремиться. Поэтому сто процентов хочу вернуться на международные старты. Я еще не все сама себе доказала.

– Когда год назад вы с остальной командой летели домой с пекинской Олимпиады, в мире уже была напряженность, приведшая к событиям 24 февраля и после. Тогда ожидали, что для вас это обернется тотальным баном?

– Я не помню, чтобы были какие-то мысли по этому поводу. После Олимпиады было слишком много других эмоций. Конечно, приятного было мало, когда все началось, но в тот момент я не задумывалась, что будет настолько... Скажем так, настолько надолго и настолько серьезно все.

– Когда вернетесь, у вас нет желания попробовать себя в лыжных гонках по примеру мамы и мужа?

– Как минимум на российских стартах я бы с удовольствием пробежала, посоревновалась с нашими девчонками-лыжницами, но о том, чтобы переходить официально, пока точно не задумывалась, – сказала Резцова.