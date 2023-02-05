Анфиса Резцова: «После рождения ребенка Кристина начнет тренироваться. Если к этой Олимпиаде не пустят, то будем отбираться к следующей»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова оценила перспективы возвращения своей дочери Кристины в биатлон.

Кристина Резцова пропускает нынешний сезон из-за беременности.

«Для начала Кристине в марте нужно родить девочку. После рождения ребенка начнет потихоньку тренироваться. Думаю, биатлон ей интереснее и ближе к сердцу. Она не вернется в лыжи, а останется в биатлоне.

Нельзя сказать, повторит ли она мои успехи. Это мой клон, я всегда подчеркиваю это. У Даши (Виролайнен) три сына, и у нее генетика отца. Кристюша – моя генетика. Сказала ей: «Ты трех девчонок родишь, четырех, как я, не сможешь».

Когда уехала на Олимпиаду, сказала ей, что золото сложно будет взять, так как мало опыта и после родов, но бронзу возьмешь. Она перезванивает после смешанной эстафеты и говорит: «Мам, ты же просила бронзу!» А я ей сказала, что просила личную бронзу, а не эстафетную, ха-ха! Она также взяла серебро в эстафете. Молодец, хорошо поработала. Даша у меня только чемпионка Европы.

Думаю, если нас выпустят на международные старты, то золотую медаль Кристина получит сто процентов. Хорошо, что вовремя родит – год такой, что никуда не пускают. У нас все еще впереди. Если к этой Олимпиаде не пустят, то будем отбираться к следующей», – сказала Анфиса Резцова.