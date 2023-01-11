Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Юлия Ступак планирует выступить на чемпионате России и соревнованиях «Чемпионские высоты».

Об этом сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко. Ступак пропускает начало сезона по состоянию здоровья.

«Чемпионские высоты» пройдут в Малиновке с 23 февраля по 5 марта и станут для российских лыжников альтернативой чемпионату мира-2023 в Планице.

Чемпионат России состоится в Тюмени с 18 по 26 марта.