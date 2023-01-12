Юрий Бородавко: «Ступак постепенно тренируется, готовится. Почему она пропустила много этапов? Это личное, я не имею права говорить»

Тренер Юрий Бородавко отказался говорить о причинах отсутствия олимпийской чемпионки на этапах Кубка России по лыжным гонкам, так как это личное дело спортсменки.

В текущем сезоне Ступак пропустила практически все гонки в рамках Кубка России, кроме спринта в Вершине Теи.

– Юля Ступак постепенно тренируется, готовится. Если все будет нормально, то она примет участие в соревнованиях «Чемпионские вершины».

– Тем не менее она уже много этапов пропустила. Какова причина все‑таки?

– Не нужно об этом говорить. Это личное. Я не имею права просто, – сказал Бородавко.