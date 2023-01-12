Юрий Бородавко: «Ступак постепенно тренируется, готовится. Почему она пропустила много этапов? Это личное, я не имею права говорить»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Кубок России Юлия Ступак (Белорукова) Лыжи

Тренер Юрий Бородавко отказался говорить о причинах отсутствия олимпийской чемпионки Юлии Ступак на этапах Кубка России по лыжным гонкам, так как это личное дело спортсменки.

В текущем сезоне Ступак пропустила практически все гонки в рамках Кубка России, кроме спринта в Вершине Теи.

– Юля Ступак постепенно тренируется, готовится. Если все будет нормально, то она примет участие в соревнованиях «Чемпионские вершины».

– Тем не менее она уже много этапов пропустила. Какова причина все‑таки?

– Не нужно об этом говорить. Это личное. Я не имею права просто, – сказал Бородавко.

1 комментарий

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Andreir888
Конечно, это интересно, мы все переживаем. Но есть ситуации, когда, действительно, личное пусть остаётся личным. Юлька ведь не Анастасия, прости Господи, Волочкова!!! Ждём Юлю на соревнованиях и желаем только самого наилучшего!❤
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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