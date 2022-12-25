Юрий Бородавко: «Нельзя исключать, что Ступак пропустит весь сезон. Ей прежде всего нужно поправить здоровье, мы ее бережем»

Тренер российских лыжников заявил, что олимпийская чемпионка в эстафете может пропустить весь сезон по состоянию здоровья.

Ступак в текущем сезоне еще не выступала на соревнованиях.

«Юле прежде всего нужно поправить здоровье, мы ее бережем. Ей нужно привести организм в рабочее состояние, после чего уже тренироваться и соревноваться.

Дат возвращения никаких нет, потому что спортсмен такого уровня должен быть абсолютно здоровым.

Нельзя исключать, что она пропустит весь сезон. Жизнь есть жизнь, здоровье превыше всего, мы с уважением относимся к своим спортсменам и бережем их.

Надеюсь, что она все-таки сумеет восстановиться, она пригодится нам на следующих стартах», – сказал Бородавко.