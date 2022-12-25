Юрий Бородавко: «Нельзя исключать, что Ступак пропустит весь сезон. Ей прежде всего нужно поправить здоровье, мы ее бережем»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Кубок России Юлия Ступак (Белорукова) ТАСС Лыжи

Тренер российских лыжников Юрий Бородавко заявил, что олимпийская чемпионка в эстафете Юлия Ступак может пропустить весь сезон по состоянию здоровья.

Ступак в текущем сезоне еще не выступала на соревнованиях.

«Юле прежде всего нужно поправить здоровье, мы ее бережем. Ей нужно привести организм в рабочее состояние, после чего уже тренироваться и соревноваться.

Дат возвращения никаких нет, потому что спортсмен такого уровня должен быть абсолютно здоровым.

Нельзя исключать, что она пропустит весь сезон. Жизнь есть жизнь, здоровье превыше всего, мы с уважением относимся к своим спортсменам и бережем их.

Надеюсь, что она все-таки сумеет восстановиться, она пригодится нам на следующих стартах», – сказал Бородавко.

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8 комментариев

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Booligan
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Ответ Pankratoff
Вы думаете дело в тренере?)
А что там думать? Дал ей как Непряевой объемы летом
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Надежда67
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Ответ Елена Бабушкина
Перегрузил Бородавко
скорее всего и не одну ее
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Елена Бабушкина
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Перегрузил Бородавко
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Pankratoff
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Ответ OnlyDendy
Почему Ступак к Сорину не определили?
Вы думаете дело в тренере?)
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Pankratoff
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В каждым интервью про Ступак прогнозы всё хуже и хуже.
Думаю у неё нет мотивации.
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Надежда67
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Очень жаль ...Видели Юлю в Сыктывкаре на прошлой неделе, тренировалась ,отлично выглядела, участвововала в награждении детей
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Iuasamotu
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Юлька-танцулька без международных шоу вообще сникнет. А а обыденных объятиях своего мужа вообще скиснет
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OnlyDendy
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Почему Ступак к Сорину не определили?
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