Юрий Бородавко: «Нельзя исключать, что Ступак пропустит весь сезон. Ей прежде всего нужно поправить здоровье, мы ее бережем»
Тренер российских лыжников Юрий Бородавко заявил, что олимпийская чемпионка в эстафете Юлия Ступак может пропустить весь сезон по состоянию здоровья.
Ступак в текущем сезоне еще не выступала на соревнованиях.
«Юле прежде всего нужно поправить здоровье, мы ее бережем. Ей нужно привести организм в рабочее состояние, после чего уже тренироваться и соревноваться.
Дат возвращения никаких нет, потому что спортсмен такого уровня должен быть абсолютно здоровым.
Нельзя исключать, что она пропустит весь сезон. Жизнь есть жизнь, здоровье превыше всего, мы с уважением относимся к своим спортсменам и бережем их.
Надеюсь, что она все-таки сумеет восстановиться, она пригодится нам на следующих стартах», – сказал Бородавко.
Думаю у неё нет мотивации.