Дмитрий Губерниев: «Заявление Баха – демагогия, сотрясение воздуха. Не вижу шагов, почему и как они нас примут»

Теги МОК Дмитрий Губерниев Томас Бах Лыжи

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление президента МОК Томаса Баха, который допустил участие российских и белорусских спортсменов в международных турнирах в нейтральном статусе.

«Ключевое слово – в теории. Это по-прежнему сотрясение воздуха. Не вижу практически шагов, почему и как они нас примут.

Какой будет доступ? Президенты ключевых федераций против. Например, у нас практически вся сборная по биатлону – это ЦСКА, лыжная сборная Росгвардии. Какой у них будет доступ, согласно их критериям.

Они условного Спицова возьмут, а Большунова и Степанову – нет. Хотели бы допустить – допустили, что за условия там какие-то.

«Мы будем что-то там рассматривать» – бред. Не вижу выхода пока. Заявление Баха – это демагогия», – сказал Губерниев.

«Отстранение из-за паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии». Томас Бах поддержал возвращение россиян и белорусов на международные старты

МОК выставил России политические условия. Что теперь будет?

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
небрат
Там Малинин на ЧСША с тремя чистыми четверными каскадом 3лутц - ЗА-3Т еле Браунятко без четверных, с двойными и с падением на флипе обошел, когда новость будет?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Orange carrot
Как же так? ТАТ уже вон чемоданы собирает😀
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Погладь быка
Я думаю известный многоходовочник Бах, (в свое время хитро отмазывающий Россию - вроде наказание и есть, но оно формальное - олимпийские атлеты из России и Чайковский (таким образом Бах и сделал вид, что наказание есть и отмазал себя от возможного расследования по коррупции и угодил России), провернул очередную хитрую многоходовочку. С одной стороны Бах говорит допускаем российских спортсменов, нельзя дискриминировать за паспорт. С другой он прекрасно понимает, что спорт в России полностью лежит под государством и даже если условные Касаткина, Рублев, Томшин, Гербулова осудят СВО и отрекутся от главного по рюмочкам, то все равно главный по рюмочкам и тот же матицын никуда их не пустят ни на какие ОИ и т.п. Наоборот заставят публично, на камеру одобрить СВО, поклястся вместе с зайцевой в обнимку "в вечной верности своей странет и своей президенту и своей СВО". Таким образом Бах и сделал видимость допуска россиян, и никакого допуска не сделал, прекрасно зная, что на таких условиях матицын и главный по рюмочкам никуда их не пустит. И Бах снова стоит в белом костюмчики ничего в реальности не сделав.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фанат Торшера
Ответ Iuasamotu
Димка и тебя никуда не допустят, ибо ты поддерживал всякие там экспансии. Денежки за это ты уже растратил, а счастливого будущего так и не приобрёл. Задумайся над тем, как ты живёшь
Турецким футболистам рассказывай про поддержку "всяких там экспансий".
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фанат Торшера
Ответ Realist2022
Заявление Баха - это как раз проверка на предмет того, кем конкретный российский спортсмен является - человеком или холуем и прихвостнем, который готов пожертвовать мечтой выиграть международные соревнования с лучшими мировыми спортсменами ради того, чтобы сидеть на бюджетном довольствии
И при этом чтобы попасть на международные соревнования российскому спортсмену надо стать холуем и прихвостнем запада.
+4
-8
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Realist2022
Заявление Баха - это как раз проверка на предмет того, кем конкретный российский спортсмен является - человеком или холуем и прихвостнем, который готов пожертвовать мечтой выиграть международные соревнования с лучшими мировыми спортсменами ради того, чтобы сидеть на бюджетном довольствии
+5
-10
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Димка и тебя никуда не допустят, ибо ты поддерживал всякие там экспансии. Денежки за это ты уже растратил, а счастливого будущего так и не приобрёл. Задумайся над тем, как ты живёшь
+2
-8
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
encaro_one
Росгвардейцы будут полезны на новых территориях, стреляющие лыжники ЦСКА на фронте.
А русская альтернатива музыканту Баху для них - не менее музыкальный Вагнер.
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
Ладно там ЦСКА - они всегда были в спорте

Но как это чудовище росгвардия со слесарем АЗЛК в спорте оказалось?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий