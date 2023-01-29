Дмитрий Губерниев: «Заявление Баха – демагогия, сотрясение воздуха. Не вижу шагов, почему и как они нас примут»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление президента МОК Томаса Баха, который допустил участие российских и белорусских спортсменов в международных турнирах в нейтральном статусе.

«Ключевое слово – в теории. Это по-прежнему сотрясение воздуха. Не вижу практически шагов, почему и как они нас примут.

Какой будет доступ? Президенты ключевых федераций против. Например, у нас практически вся сборная по биатлону – это ЦСКА, лыжная сборная Росгвардии. Какой у них будет доступ, согласно их критериям.

Они условного Спицова возьмут, а Большунова и Степанову – нет. Хотели бы допустить – допустили, что за условия там какие-то.

«Мы будем что-то там рассматривать» – бред. Не вижу выхода пока. Заявление Баха – это демагогия», – сказал Губерниев.

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