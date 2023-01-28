Хоркина о заявлении Баха: «Пока я не чувствую никаких изменений и «переобувания». Нужны конкретные шаги, а сейчас – просто болтовня»

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина скептически оценила слова Томаса Баха о возвращении россиян к международным соревнованиям.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) заявил о возможном допуске России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Для меня ничего ровным счетом от заявления Баха не изменилось. Для меня важно, чтобы завтра приняли решение – а лучше сегодня – все международные федерации в летних видах спорта.

Чтобы наши спортсмены выступили на соревнованиях, завоевали лицензии – а они завоюют, сто процентов, я не сомневаюсь в наших ребятах и девчатах, – вот это решение, вот это заявление. А все остальное меня вообще не тревожит никак.

Бах «переобувается»? Нет. Решения нет. Если бы он хотя бы сказал: «рекомендую всем международным федерациям допустить россиян и белорусов до выступлений, потому что Олимпийские игры без них не Олимпийские игры», вот это я понимаю.

А пока я не чувствую никаких изменений и «переобувания». Нужны конкретные шаги, и тогда можно говорить о чем-то. А сейчас – просто болтовня», – сказала Хоркина.

«Будет раскол в обществе». Наш спорт в растерянности после условий МОК – соглашаться или нет?

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие