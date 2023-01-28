Валентина Родионенко: «Томас Бах сейчас много чего заявляет. Есть надежда на допуск российского спорта, если с нас снимут все выдуманные ограничения»

Теги спортивная гимнастика МОК Женская сборная России по спортивной гимнастике Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Валентина Родионенко Томас Бах Гимнастика

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о возможном допуске спортсменов к международным стартам.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал возвращение россиян в нейтральном статусе.

«Томас Бах сейчас много чего заявляет! Поздняков высказал мнение от ОКР (Олимпийского комитета России) о том, что все ограничения, которые они пытаются сделать, нарушают Олимпийскую хартию. Сейчас будем ждать, что ответит на это Бах.

Конечно, есть надежда на допуск российского спорта к международным стартам, если с нас снимут все выдуманные ими ограничения. Мы все ждем! Остался февраль, и будут приниматься решения.

В любом случае надеемся, что будем выступать на отборочных соревнованиях в Сингапуре, которые проводит Азия», – сказала Родионенко.

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