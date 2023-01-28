Валентина Родионенко: «Томас Бах сейчас много чего заявляет. Есть надежда на допуск российского спорта, если с нас снимут все выдуманные ограничения»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о возможном допуске спортсменов к международным стартам.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал возвращение россиян в нейтральном статусе.

«Томас Бах сейчас много чего заявляет! Поздняков высказал мнение от ОКР (Олимпийского комитета России) о том, что все ограничения, которые они пытаются сделать, нарушают Олимпийскую хартию. Сейчас будем ждать, что ответит на это Бах.

Конечно, есть надежда на допуск российского спорта к международным стартам, если с нас снимут все выдуманные ими ограничения. Мы все ждем! Остался февраль, и будут приниматься решения.

В любом случае надеемся, что будем выступать на отборочных соревнованиях в Сингапуре, которые проводит Азия», – сказала Родионенко.

«Будет раскол в обществе». Наш спорт в растерянности после условий МОК – соглашаться или нет?

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие