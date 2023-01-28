Валуев о заявлении Баха: «Все это выглядит как комедия и фарс. Он давно подорвал доверие своим отношением к российскому спорту»

Теги Николай Валуев МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Париж-2024 Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев скептически оценил заявления Томаса Баха о спортсменах из России и Беларуси.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) поддержал допуск россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Появившееся очередное заявление Томаса Баха о возможном участии российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе - слова без действий.

Все это выглядит как комедия и фарс. Он давно уже подорвал доверие своим отношением к российскому спорту», - заявил Валуев.

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14 комментариев

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cuba
Помню, в сентябре 22-го, сабж заявил, что вот-вот поедет в Питер, дабы забрать там свою "повестку счастья". Не доехал до сих пор, походу... )
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Дэн Селедкин
Ответ Wiley Fox
Комедия или фарс - это Валуев с бандитским прошлым в ГД РФ
"Комедия и фарс" это спортс.ру - спортивный ресурс..
0
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La Gushka
Назовите хотя бы парочку основных отличий комедии от фарса!
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maripous
Ответ Realist2022
А вы только не путайте страну и власть
Я не путаю.
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Realist2022
Ответ maripous
А я по себе их и не сужу. Я от своей страны и своего флага не отказываюсь.
А вы только не путайте страну и власть
+8
-3
+5
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maripous
Ответ RS97
По себе людей не судят...
А я по себе их и не сужу. Я от своей страны и своего флага не отказываюсь.
+3
-8
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RS97
Ответ Wiley Fox
Комедия или фарс - это Валуев с бандитским прошлым в ГД РФ
Думаешь прошлым?
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RS97
Ответ maripous
Всё это выглядит, как вражеская попытка прощупать почву на предмет- на что русских можно прогнуть. И наши зажравшиеся сборники на всё согласные, со своими заявлениями выглядят очень кстати для дальнейших планов наших врагов.
По себе людей не судят...
+7
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Wiley Fox
Комедия или фарс - это Валуев с бандитским прошлым в ГД РФ
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+17
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potch66
Спокойной ночи
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maripous
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Viks
Всё это выглядит как вброс.
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ХавиГави_Паратрупер
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Maxim Vasnechov
Коль, на российский спорт пофигу даже большинству российских фанатов, а ты говоришь про Баха, что он там к чему-то подорвал. ) Ну кроме ветки фигурного онания.
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+13
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