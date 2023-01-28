Валуев о заявлении Баха: «Все это выглядит как комедия и фарс. Он давно подорвал доверие своим отношением к российскому спорту»

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев скептически оценил заявления Томаса Баха о спортсменах из России и Беларуси.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) поддержал допуск россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Появившееся очередное заявление Томаса Баха о возможном участии российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе - слова без действий.

Все это выглядит как комедия и фарс. Он давно уже подорвал доверие своим отношением к российскому спорту», - заявил Валуев.

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